РФ атакувала Україну 3 ракетами та 109 дронами. Знешкоджено 73 ворожі БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 4 жовтня 2025 року війська РФ атакували 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Ростовської та Воронезької областей).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додають у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 4 жовтня російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками. Там спалахнула пожежа. Також у місті перебої зі світлом.

