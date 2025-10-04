УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7328 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
822 4

РФ атакувала Україну 3 ракетами та 109 дронами. Знешкоджено 73 ворожі БпЛА, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 4 жовтня 2025 року війська РФ атакували 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Ростовської та Воронезької областей).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Комбінований масований обстріл: ППО збила 320 БпЛА та ракет, - Повітряні сили

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додають у Повітряних силах

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 4 жовтня російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками. Там спалахнула пожежа. Також  у місті перебої зі світлом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

обстріл (31171) ракети (4199) дрони (5881) Повітряні сили (3055)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що у відповідь по ростовській і воронезькій області ?
показати весь коментар
04.10.2025 09:43 Відповісти
"Знешкоджено 73 з 109". Тобто 67%. А ось Зеленський вчора говорив, що під час нальоту на газові об'єкти України вдалося збити тільки половину, тобто 50%.. Хто бреше?
показати весь коментар
04.10.2025 10:19 Відповісти
зеля з пу добивають Україну.
показати весь коментар
04.10.2025 10:22 Відповісти
 
 