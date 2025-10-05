Війська РФ атакували захід України ракетами. Була загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летіла на Стрий, - Повітряні сили (оновлено)

З ночі 5 жовтня 2025 року ворог масовано атакує Україну. Спершу окупанти запустили ударні дрони, далі ракети зі стратегічних бомбардувальників та з морських носіїв.

Зокрема, як зазначається, також було відмічено пуски "Кинджалів".

Наразі найбільша загроза є для західних областей України.

За даними Повітряних сил, група крилатих ракет з Івано-Франківщини рухається на Закарпаття. Частина ракет повертає на Львів. Група ракет на Рівне.

"Група ракет - на Стрий!", - додали у ПС.

"Львів! Ще група ракет на місто!", - пізніше зазначили Повітряні сили.

"Ракета - на Бурштин! Група ракет на Івано-Франківськ! Ще ракети - на Львів", - інформують ПС о 7.04.

Оновлена інформація

За даними ПС, наразі оголошено відбій ракетної небезпеки по областях. Втім, триває атака ударних БпЛА.

"Львівщина : БпЛА - на Львів, Стрий, Броди.

Франківщина: БпЛА - на Бурштин, Богородчани.

Тернопільська : група БпЛА - курсом на Чортків.

Хмельниччина:БпЛА - курсом на Дунаївці.

Чернігівщина: БпЛА - Семенівки/Новгород - Сіверського", - повідомили Повітряні сили о 7.30.