УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8917 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
2 262 8

Війська РФ атакували захід України ракетами. Була загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летіла на Стрий, - Повітряні сили (оновлено)

ракети і шахеди

З ночі 5 жовтня 2025 року ворог масовано атакує Україну. Спершу окупанти запустили ударні дрони, далі ракети зі стратегічних бомбардувальників та з морських носіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

Зокрема, як зазначається, також було відмічено пуски "Кинджалів".

Наразі найбільша загроза є для західних областей України.

За даними Повітряних сил, група крилатих ракет з Івано-Франківщини рухається на Закарпаття. Частина ракет повертає на Львів. Група ракет на Рівне.

Також читайте: Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, - Повітряні сили

"Група ракет - на Стрий!", - додали у ПС.

"Львів! Ще група ракет на місто!", - пізніше зазначили Повітряні сили.

"Ракета - на Бурштин! Група ракет на Івано-Франківськ! Ще ракети - на Львів", - інформують ПС о 7.04.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оновлена інформація 

За даними ПС, наразі оголошено відбій ракетної небезпеки по областях. Втім, триває атака ударних БпЛА.

"Львівщина : БпЛА - на Львів, Стрий, Броди.
Франківщина: БпЛА - на Бурштин, Богородчани.
Тернопільська : група БпЛА - курсом на Чортків.
Хмельниччина:БпЛА - курсом на Дунаївці.
Чернігівщина: БпЛА - Семенівки/Новгород - Сіверського", - повідомили Повітряні сили о 7.30.

Автор: 

Львів (3157) ракети (4200) дрони (5881) Повітряні сили (3057) Львівська область (2572) Львівський район (123) Стрийський район (31) Стрий (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каzапська здичавіла нечисть відповість за всі злочини.
показати весь коментар
05.10.2025 06:58 Відповісти
Вже вона багато 'навідповідала'?! З зєлупенфюрером бубочкою у його 'незламних', 'потужних' відосіках ми ж 'перемагаємо' еге ж!?
показати весь коментар
05.10.2025 07:13 Відповісти
Заяви ЗЕленського неодноразово про відповідь асиметричну,дзеркальну,потужну лунали з гундосих відосиків.
Умерла своє,що "будемо масштабувати далекобійні удари" по раші.
Шмигаль теж заікався про відповіді.
Не разу потужно,масовано ,асиметрично,дзеркально Україна не відповіла.Ці ЗЕлені кадри водять нас за ніс?Поки ми зможемо відповісти?Коли міста зітруть кацапській дрони та ракети?
показати весь коментар
05.10.2025 07:10 Відповісти
Потужні відосики - це єдина асиметрична відповідь на яку спроможна влада під керівництвом 5-6 дефективних менеджерів Зеленського?
показати весь коментар
05.10.2025 07:17 Відповісти
Ну все.
Завтра вилетять фламінго.
Скільки їх вже накопилися, хтось рахує?

показати весь коментар
05.10.2025 07:16 Відповісти
Їх почали виготовляти ще з травня 25 - це з слів виробника. Повинна бута ахірена куча дічі.
показати весь коментар
05.10.2025 07:19 Відповісти
... рашизм = фашизм
показати весь коментар
05.10.2025 07:26 Відповісти
 
 