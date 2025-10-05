Війська РФ атакували захід України ракетами. Була загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летіла на Стрий, - Повітряні сили (оновлено)
З ночі 5 жовтня 2025 року ворог масовано атакує Україну. Спершу окупанти запустили ударні дрони, далі ракети зі стратегічних бомбардувальників та з морських носіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Зокрема, як зазначається, також було відмічено пуски "Кинджалів".
Наразі найбільша загроза є для західних областей України.
За даними Повітряних сил, група крилатих ракет з Івано-Франківщини рухається на Закарпаття. Частина ракет повертає на Львів. Група ракет на Рівне.
"Група ракет - на Стрий!", - додали у ПС.
"Львів! Ще група ракет на місто!", - пізніше зазначили Повітряні сили.
"Ракета - на Бурштин! Група ракет на Івано-Франківськ! Ще ракети - на Львів", - інформують ПС о 7.04.
Оновлена інформація
За даними ПС, наразі оголошено відбій ракетної небезпеки по областях. Втім, триває атака ударних БпЛА.
"Львівщина : БпЛА - на Львів, Стрий, Броди.
Франківщина: БпЛА - на Бурштин, Богородчани.
Тернопільська : група БпЛА - курсом на Чортків.
Хмельниччина:БпЛА - курсом на Дунаївці.
Чернігівщина: БпЛА - Семенівки/Новгород - Сіверського", - повідомили Повітряні сили о 7.30.
Умерла своє,що "будемо масштабувати далекобійні удари" по раші.
Шмигаль теж заікався про відповіді.
Не разу потужно,масовано ,асиметрично,дзеркально Україна не відповіла.Ці ЗЕлені кадри водять нас за ніс?Поки ми зможемо відповісти?Коли міста зітруть кацапській дрони та ракети?
Завтра вилетять фламінго.
Скільки їх вже накопилися, хтось рахує?