13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Повреждена ЛЭП, есть обесточивание

В Черкасской области во время ночной массированной атаки РФ работали силы и средства ПВО, 13 российских БпЛА обезвредили.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Травмированных нет. Это самое главное", - уточнил он.

В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают.

"Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света.