1 118 1
13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Повреждена ЛЭП, есть обесточивание
В Черкасской области во время ночной массированной атаки РФ работали силы и средства ПВО, 13 российских БпЛА обезвредили.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Травмированных нет. Это самое главное", - уточнил он.
В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают.
"Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий05.10.2025 08:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль