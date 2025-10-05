РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости атака на Черкащину
1 118 1

13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Повреждена ЛЭП, есть обесточивание

шахед

В Черкасской области во время ночной массированной атаки РФ работали силы и средства ПВО, 13 российских БпЛА обезвредили.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Травмированных нет. Это самое главное", - уточнил он.

В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают.

Также читайте: Россияне ночью атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, возникли пожары

"Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света.

Автор: 

энергетика (2630) дроны (4955) Черкасская область (130) Черкасский район (59)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.10.2025 08:26 Ответить
 
 