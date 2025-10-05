1 261 3
13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення
На Черкащині під час нічної масованої атаки РФ працювали сили та засоби ППО, 13 російських БпЛА знешкодили.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Травмованих немає. Це найголовніше", - уточнив він.
Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади обленерго вже працюють.
"Обстеження території триває", - додав Табурець.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла.
