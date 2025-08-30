Росіяни вночі атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, виникли пожежі
Уночі 30 серпня росіяни атакували Черкаську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено ліцей, а також виникло кілька пожеж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"З вечора п'ятниці Черкащина була на тривозі. В області працювали сили та засоби ППО. Ворог знову комбіновано атакував Україну", - ідеться в повідомлення.
Застосована зброя по області
У межах нашої території знешкоджено:
- дві російські ракети,
- 14 БпЛА.
Минулось без потерпілих.
Пошкодження в Черкаській області
У Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.
Також ми мали кілька пожеж сухої рослинності від падіння уламків. Зокрема, в обласному центрі на площі у 800 кв.м. Пожежа оперативно ліквідована.
Обстеження території триває.
