Росіяни вночі атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, виникли пожежі

Уночі 30 серпня росіяни атакували Черкаську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено ліцей, а також виникло кілька пожеж.

про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"З вечора п'ятниці Черкащина була на тривозі. В області працювали сили та засоби ППО. Ворог знову комбіновано атакував Україну", - ідеться в повідомлення.

Застосована зброя по області

У межах нашої території знешкоджено:

дві російські ракети,

14 БпЛА.

Минулось без потерпілих.

Пошкодження в Черкаській області

У Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.

Також ми мали кілька пожеж сухої рослинності від падіння уламків. Зокрема, в обласному центрі на площі у 800 кв.м. Пожежа оперативно ліквідована.

Обстеження території триває.

