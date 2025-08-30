Росіяни атакували Харківщину: постраждала жінка, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни атакували КАБАМи, РСЗВ та безпілотниками різних типів Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони Харківщини. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Слобожанське зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 БпЛА типу "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (сел. Приколотне);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки (м. Слобожанське).

Евакуація

У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 140 людей, зокрема 18 дітей і 16 маломобільних громадян. Залишилися 36 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1015 людей.

Фото: Нацполіція

Як повідомили в Поліції Харківської області, також пошкоджені приватні будинки у селах Цапівка та Івашки Богодухівського району

Протягом дня під ударами перебувало селище Борова. Зайнялася хвойна підстилка. Постраждалих немає.

29 серпня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 22 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 184 воєнних злочинів, скоєних на території області.

