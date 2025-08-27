Окупанти атакували FPV-дроном автомобіль швидкої у Куп’янську: постраждали двоє медпрацівників. ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 27 серпня, російські загарбники атакували FPV-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги у Куп’янську на Харківщині. Через ворожу атаку постраждали двоє працівників.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 20:15 російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги у м. Куп’янськ. Дістали поранення двоє працівників швидкої - чоловіки віком 50 та 47 років", - розповіли у відомстві.

Ворожі обстріли інших населених пунктів

Окрім цього, о 21:15 росіяни вдарили по населеному пункту Цупівка Харківського району: загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

Також ворог атакував дронами село Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району: пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі.

Вдень загарбники обстріляли населений пункт Рубіжне Чугуївського району. Сталася пожежа у покинутому будинку: вогонь охопив площу близько 100 кв. метрів.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

