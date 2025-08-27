РУС
Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Купянске: пострадали двое медработников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером среды, 27 августа, российские захватчики атаковали FPV-дроном автомобиль экстренной медицинской помощи в Купянске на Харьковщине. Из-за вражеской атаки пострадали двое работников.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 20:15 российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в г. Купянск. Получили ранения двое работников скорой - мужчины в возрасте 50 и 47 лет", - рассказали в ведомстве.

Вражеские обстрелы других населенных пунктов

Кроме этого, в 21:15 россияне ударили по населенному пункту Цуповка Харьковского района: загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас не поступала.

обстрел Харьковщины

Также враг атаковал дронами село Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района: повреждены домовладения, хозяйственные постройки и электросети.

обстрел Харьковщины

Днем захватчики обстреляли населенный пункт Рубежное Чугуевского района. Произошел пожар в заброшенном доме: огонь охватил площадь около 100 кв. метров.

обстрел Харьковщины

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Более 900 человек остаются в Купянске, в город сложно добраться из-за вражеских FPV-дронов, - ОВА

