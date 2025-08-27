Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Купянске: пострадали двое медработников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером среды, 27 августа, российские захватчики атаковали FPV-дроном автомобиль экстренной медицинской помощи в Купянске на Харьковщине. Из-за вражеской атаки пострадали двое работников.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 20:15 российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в г. Купянск. Получили ранения двое работников скорой - мужчины в возрасте 50 и 47 лет", - рассказали в ведомстве.
Вражеские обстрелы других населенных пунктов
Кроме этого, в 21:15 россияне ударили по населенному пункту Цуповка Харьковского района: загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас не поступала.
Также враг атаковал дронами село Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района: повреждены домовладения, хозяйственные постройки и электросети.
Днем захватчики обстреляли населенный пункт Рубежное Чугуевского района. Произошел пожар в заброшенном доме: огонь охватил площадь около 100 кв. метров.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
