Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Купянске: пострадали двое медработников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером среды, 27 августа, российские захватчики атаковали FPV-дроном автомобиль экстренной медицинской помощи в Купянске на Харьковщине. Из-за вражеской атаки пострадали двое работников.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 20:15 российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в г. Купянск. Получили ранения двое работников скорой - мужчины в возрасте 50 и 47 лет", - рассказали в ведомстве.

Вражеские обстрелы других населенных пунктов

Кроме этого, в 21:15 россияне ударили по населенному пункту Цуповка Харьковского района: загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас не поступала.

Также враг атаковал дронами село Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района: повреждены домовладения, хозяйственные постройки и электросети.

Днем захватчики обстреляли населенный пункт Рубежное Чугуевского района. Произошел пожар в заброшенном доме: огонь охватил площадь около 100 кв. метров.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

