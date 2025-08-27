Более 900 человек остаются в Купянске, в город сложно добраться из-за вражеских FPV-дронов, - ОВА

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Харьковской области, Купянское направление остается самым сложным.

Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал председатель ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает террор против населения нашей области и продолжает штурмовать Купянское направление - самое сложное, Волчанское и север области. Наши военные крепко держат оборону - потерь территорий не допущено", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в Купянск сейчас сложно добраться - вражеские FPV-дроны атакуют даже гражданские автомобили. По подсчетам, в городе находится 933 человека.

"Постоянно подчеркиваем: эвакуация - это единственный способ сохранить жизнь", - подчеркнул глава ОВА.

Также он напомнил о работе транзитного пункта в Лозовой для помощи эвакуированным из Донецкой области. Здесь люди получают полный спектр услуг: юридическое сопровождение, оформление документов и выплат, питание и т. п. При необходимости организовываем логистику к месту временного проживания в других областях Украины.



"За две недели в пункте помогли более 500 людям. Ежесуточно можем принимать до 500 человек, а при необходимости задействуем дополнительные резервы. Мы готовы к любому развитию событий", - рассказал Синегубов.

