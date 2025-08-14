РУС
Из-за высокой плотности и активности вражеских FPV-дронов по Купянску практически невозможно передвигаться, - РГА

Обстрел Купянска

В Купянске Харьковской области остаются менее тысячи человек, однако в городе уже есть районы, куда не могут доехать ни работники ГСЧС, ни полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Купянской РГА Андрей Канашевич.

"Полиция, ГСЧС пока имеет возможность заезжать в отдельные районы Купянска и населенные пункты рядом, но у нас уже есть территории и в Купянске, и некоторых населенных пунктах, куда уже никто не доедет, потому что опасность очень большая, близко расположены вражеские войска, там очень опасно", - рассказал он.

Кроме того отмечается, что по Купянску практически невозможно двигаться свободно и спокойно: очень высокая плотность FPV-дронов и их активность.

Также читайте: Россияне ударили по гражданской машине вблизи Купянска: двое погибших и одна ранена

"Вчерашний день снова показал, что для врага безразлично - гражданская ли это машина или военная, они атакуют все, что видят. Они просто охотятся за транспортом, любой транспорт, который попадает в зону действия FPV-дронов, они пытаются атаковать", - добавил Канашевич.

По его словам, в Купянске остаются менее тысячи человек. Эвакуация проходит медленно.

"Электроснабжение невозможно восстанавливать, есть существенные разрушения. Связь не работает, есть некоторые населенные пункты с Купянском, где есть высота, и там мобильная связь берет, в самом Купянске и в направлении Двуречной и дальше - нет. Нет ни газа, ни света, ни воды. Люди готовят на улицах, проживают в подвалах. Сейчас пока тепло, в таких условиях как-то еще можно существовать. Но идет осень, зима", - рассказал глава РВА.

Читайте: Рашисты ударили КАБами по Харьковщине: погиб мужчина, двое раненых

Автор: 

обстрел (29004) Харьковская область (1444) Купянский район (352) Купянск (735)
почему россияне могут передвигаться, и их почему-то не беспокоят фпв-дроны ?
14.08.2025 16:36 Ответить
Тому що в 2019 лохам забажалось на виборах "нових ліц" з московського масляков шоу.
14.08.2025 16:40 Ответить
Спитайте оцих "півнів", вони точно знають відповідь:
14.08.2025 16:47 Ответить
ВІДСУТНІСТЬ ВИСОКОЇ АКТИВНОСТІ ОБІЦЯНИХ "ЗЕПОЦПІОТОМ" ДРОНІВ.ПРИВОДИТЬ ДО ВИСОКОЇ АКТИВНОСТІ РАШИСТСЬКИХ ДРОНІВ.ЩО МОЖЕ ВКАЗУВАТИ НА "ЗЕЛЕНУ" ДИВЕРСІЮ
14.08.2025 17:14 Ответить
 
 