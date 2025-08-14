Россияне ударили по гражданскому автомобилю около Купянска: двое погибших и одна раненая
Сегодня, 14 августа, российские войска атаковали гражданское авто на трассе вблизи Купянска на Харьковщине, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате удара российского БПЛА погибли два человека - 69-летние мужчина и женщина.
Кроме того, еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
