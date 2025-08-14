Росіяни вдарили по цивільній автівці поблизу Куп’янська: двоє загиблих і одна поранена

Сьогодні, 14 серпня, російські війська атакували цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська на Харківщині, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка.



Крім того, ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

