Росіяни вдарили по цивільній автівці поблизу Куп’янська: двоє загиблих і одна поранена
Сьогодні, 14 серпня, російські війська атакували цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська на Харківщині, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка.
Крім того, ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.
