Росіяни вдарили по цивільній автівці поблизу Куп’янська: двоє загиблих і одна поранена

Авіаудар по Куп’янську

Сьогодні, 14 серпня, російські війська атакували цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська на Харківщині, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка.

Крім того, ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

