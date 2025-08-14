УКР
Новини Обстріли Харківщини
Рашисти вдарили із РСЗВ по Козачій Лопані на Харківщині: загинув чоловік

Обстріл Козачої Лопані 14 серпня Відомо про загиблого

Російські окупанти завдали удару по Козачій Лопані на Харківщині, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Атака відбулася близько 11:20. Попередньо, ворог застосував реактивні системи залпового вогню по щільній житловій забудові

"Унаслідок ударів було зруйновано приватний будинок. На жаль, його власник – 64-річний чоловік – зазнав поранень, несумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

обстріл (30329) Харківська область (1460) Харківський район (506) Козача Лопань (21)
