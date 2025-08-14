Рашисти вдарили із РСЗВ по Козачій Лопані на Харківщині: загинув чоловік

Російські окупанти завдали удару по Козачій Лопані на Харківщині, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Атака відбулася близько 11:20. Попередньо, ворог застосував реактивні системи залпового вогню по щільній житловій забудові

"Унаслідок ударів було зруйновано приватний будинок. На жаль, його власник – 64-річний чоловік – зазнав поранень, несумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

