Внаслідок російських обстрілів на Куп’янщині загинула одна людина, ще одна поранена
Внаслідок ворожих атак у Куп'янському районі Харківщини загинула людина, ще одна - зазнала поранення.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
13 серпня близько 12:55 у Купʼянську вибухове поранення дістала 72-річна жінка.
"Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка", - повідомили у відомстві.
У селі Прудянка через російські обстріли пошкоджено приватний будинок.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
