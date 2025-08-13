УКР
Внаслідок російських обстрілів на Куп’янщині загинула одна людина, ще одна поранена

обстріл Куп’янщини

Внаслідок ворожих атак у Куп'янському районі Харківщини загинула людина, ще одна - зазнала поранення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

13 серпня близько 12:55 у Купʼянську вибухове поранення дістала 72-річна жінка.

"Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка", - повідомили у відомстві.

У селі Прудянка через російські обстріли пошкоджено приватний будинок.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

