Вследствие российских обстрелов в Купянском районе погиб один человек, еще один ранен

Вследствие вражеских атак в Купянском районе Харьковщины погиб человек, еще один - получил ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

13 августа около 12:55 в Купянске взрывное ранение получила 72-летняя женщина.

"Село Смородьковка Купянского района. 12 августа погибла 72-летняя женщина", - сообщили в ведомстве.

В селе Прудянка из-за российских обстрелов поврежден частный дом.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

