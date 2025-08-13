Вследствие российских обстрелов в Купянском районе погиб один человек, еще один ранен
Вследствие вражеских атак в Купянском районе Харьковщины погиб человек, еще один - получил ранения.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
13 августа около 12:55 в Купянске взрывное ранение получила 72-летняя женщина.
"Село Смородьковка Купянского района. 12 августа погибла 72-летняя женщина", - сообщили в ведомстве.
В селе Прудянка из-за российских обстрелов поврежден частный дом.
Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль