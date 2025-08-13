РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
48 0

Вследствие российских обстрелов в Купянском районе погиб один человек, еще один ранен

обстрел Купянщины

Вследствие вражеских атак в Купянском районе Харьковщины погиб человек, еще один - получил ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

13 августа около 12:55 в Купянске взрывное ранение получила 72-летняя женщина.

"Село Смородьковка Купянского района. 12 августа погибла 72-летняя женщина", - сообщили в ведомстве.

В селе Прудянка из-за российских обстрелов поврежден частный дом.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Один человек пострадал в результате атаки БпЛА на Купянск

Автор: 

обстрел (29000) Харьковская область (1440) Купянский район (349) Харьковский район (501) Смородьковка (1) Купянск (735) Прудянка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 