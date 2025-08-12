РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Атаки беспилотников на Купянск
86 0

Один человек пострадал вследствие атаки БПЛА на Купянск

Вибух

Мирный житель Купянска получил ранение из-за удара БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 11 августа около 15:20 вследствие атаки российского ударного беспилотника по городу Купянску ранения получил 78-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте: Четыре человека пострадали в результате атаки дрона по автомобилю в Купянске. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4091) Харьковская область (1437) Купянский район (347) Купянск (732) война в Украине (5618)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 