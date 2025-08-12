Один человек пострадал вследствие атаки БПЛА на Купянск

Мирный житель Купянска получил ранение из-за удара БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 11 августа около 15:20 вследствие атаки российского ударного беспилотника по городу Купянску ранения получил 78-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

