Одна людина постраждала внаслідок атаки БпЛА на Куп’янськ
Мирний мешканець Куп'янська дістав поранення через удар БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, 11 серпня близько 15:20 внаслідок атаки російського ударного безпілотника по місту Куп’янську поранення отримав 78-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.
