УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11086 відвідувачів онлайн
Новини Атаки безпілотників на Куп’янськ
79 0

Одна людина постраждала внаслідок атаки БпЛА на Куп’янськ

Вибух

Мирний мешканець Куп'янська дістав поранення через удар БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, 11 серпня близько 15:20 внаслідок атаки російського ударного безпілотника по місту Куп’янську поранення отримав 78-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чотири людини постраждали внаслідок атаки дрона по автомобілю в Куп’янську. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4693) Харківська область (1452) Куп’янський район (345) Куп’янськ (858) війна в Україні (5657)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 