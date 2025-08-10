Чотири людини постраждали внаслідок атаки дрона по автомобілю в Куп’янську. ФОТО

Увечері 9 серпня унаслідок ворожого FPV-дрона по авто в Куп’янську на Харківщині постраждали чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 серпня близько 17:00 у м. Куп’янськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Отримав поранення 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої стресової реакції.

Дивіться: Піротехніки ДСНС знищили нездетоновану ворожу авіабомбу, яку виявили поблизу Куп’янська. ФОТОрепортаж

Автомобіль пошкоджено.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).