Атака дрона по Куп'янську
Чотири людини постраждали внаслідок атаки дрона по автомобілю в Куп’янську. ФОТО

Увечері 9 серпня унаслідок ворожого FPV-дрона по авто в Куп’янську на Харківщині постраждали чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 серпня близько 17:00 у м. Куп’янськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Отримав поранення 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої стресової реакції.

Автомобіль пошкоджено.

У Куп’янську дрон атакував автомобіль

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

