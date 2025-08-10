Піротехніки ДСНС знищили нездетоновану ворожу авіабомбу, яку виявили поблизу Куп’янська. ФОТОрепортаж

Під час сільськогосподарських робіт поблизу Куп'янська на Харківщині аграрії виявили нездетоновану авіабомбу. Ворожий боєприпас знищили піротехніки ДСНС.

Про це повідомляє Міжрегіональний центр гуманірного розмінування та швидкого реагування, інформує Цензор.НЕТ.

"Під Куп’янськом, під час покосу трави, аграрії виявили нездетоновану авіаційну бомбу, про що відразу повідомили надзвичайників. На місце небезпечної знахідки відразу виїхали сапери піротехнічного відділення, які вивезли авіабомбу з небезпечної території та знищили її на спеціальному підривному майданчику", - сказано в повідомленні.

