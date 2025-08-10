РУС
Пиротехники ГСЧС уничтожили неразорвавшуюся вражескую авиабомбу, обнаруженную около Купянска. ФОТОрепортаж

Во время сельскохозяйственных работ вблизи Купянска на Харьковщине аграрии обнаружили не детонировавшую авиабомбу. Вражеский боеприпас уничтожили пиротехники ГСЧС.

Об этом сообщает Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, информирует Цензор.НЕТ.

"Под Купянском, во время покоса травы, аграрии обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу, о чем сразу сообщили работникам ГСЧС. На место опасной находки сразу выехали саперы пиротехнического отделения, которые вывезли авиабомбу с опасной территории и уничтожили ее на специальной подрывной площадке", - сказано в сообщении.

обезвреживание

обезвреживание

обезвреживание

обезвреживание

Смотрите также: Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-200 на Харьковщине. ФОТО

уничтожение (7635) ГСЧС (5096) Харьковская область (1423) Купянский район (344) Купянск (729)


Я таки зовсім не сапер.
І знаю, не чіпати те що я не клав і те що може бути небезпечним.
Та чому вони її просто рухали?
Поглядаючі на фото могли і на місці бадабумнити.
Навколо просто не бачу будівль.
10.08.2025 05:09 Ответить
А мене дивує нвіщо їм той бронижелет і каска? Я розумію коли там міни чи щось подібне але це бімба, ще така велика, мабуть тону важить. Така не дай Бог здетонує то не те що броня не допоможе, навіть якщо в танку сидіти будеш, не допоможе. А так воно обмежує рухи.
10.08.2025 06:47 Ответить
 
 