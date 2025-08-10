Пиротехники ГСЧС уничтожили неразорвавшуюся вражескую авиабомбу, обнаруженную около Купянска. ФОТОрепортаж
Во время сельскохозяйственных работ вблизи Купянска на Харьковщине аграрии обнаружили не детонировавшую авиабомбу. Вражеский боеприпас уничтожили пиротехники ГСЧС.
Об этом сообщает Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, информирует Цензор.НЕТ.
"Под Купянском, во время покоса травы, аграрии обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу, о чем сразу сообщили работникам ГСЧС. На место опасной находки сразу выехали саперы пиротехнического отделения, которые вывезли авиабомбу с опасной территории и уничтожили ее на специальной подрывной площадке", - сказано в сообщении.
І знаю, не чіпати те що я не клав і те що може бути небезпечним.
Та чому вони її просто рухали?
Поглядаючі на фото могли і на місці бадабумнити.
Навколо просто не бачу будівль.