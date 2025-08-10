Четверо человек пострадали в результате атаки дрона по автомобилю в Купянске. ФОТО
Вечером 9 августа в результате вражеского FPV-дрона по авто в Купянске на Харьковщине пострадали четыре человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 9 августа около 17:00 в г. Купянск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.
Получил ранения 73-летний мужчина. Еще три женщины получили острую стрессовую реакцию.
Автомобиль поврежден.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
