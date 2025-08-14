Рашисты ударили из РСЗО по Казачьей Лопани в Харьковской области: погиб мужчина

Российские оккупанты нанесли удар по Казачьей Лопани на Харьковщине, в результате чего погиб местный житель.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

Атака произошла около 11:20. Предварительно, враг применил реактивные системы залпового огня по плотной жилой застройке.

"В результате ударов был разрушен частный дом. К сожалению, его владелец - 64-летний мужчина - получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

