Рашисты ударили из РСЗО по Казачьей Лопани в Харьковской области: погиб мужчина
Российские оккупанты нанесли удар по Казачьей Лопани на Харьковщине, в результате чего погиб местный житель.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
Атака произошла около 11:20. Предварительно, враг применил реактивные системы залпового огня по плотной жилой застройке.
"В результате ударов был разрушен частный дом. К сожалению, его владелец - 64-летний мужчина - получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
