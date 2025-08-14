РУС
Рашисты ударили КАБами по Харьковской области: погиб мужчина, двое раненых

Удары КАБами по Харьковской области Есть погибший и раненые

Российские оккупанты атаковали КАБами Новую Казачью и Казачью Лопань в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 14:30 рашисты нанесли удар по Казачьей Лопани. В результате обстрела погиб местный житель 1987 года рождения, который находился в собственном доме. Также тяжело ранен 39-летний мужчина - с оторванной конечностью он был госпитализирован в больницу, сейчас его состояние стабильное.

В Казачьелопанском старостинском округе уже двое погибших и двое раненых за сегодня.

Около 14:35 оккупанты ударили КАБом по Новой Казачьей.

Предварительно, ранен местный житель. Также есть повреждения частных домов.

Читайте: В результате российских обстрелов на Купянщине погиб один человек, еще один ранен

Трампу в лічку скинути. А то буде там вислуховувати байки ***** про "біндєравскіх нацистав".
14.08.2025 15:26 Ответить
 
 