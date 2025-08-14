Рашисты ударили КАБами по Харьковской области: погиб мужчина, двое раненых
Российские оккупанты атаковали КАБами Новую Казачью и Казачью Лопань в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
Так, в 14:30 рашисты нанесли удар по Казачьей Лопани. В результате обстрела погиб местный житель 1987 года рождения, который находился в собственном доме. Также тяжело ранен 39-летний мужчина - с оторванной конечностью он был госпитализирован в больницу, сейчас его состояние стабильное.
В Казачьелопанском старостинском округе уже двое погибших и двое раненых за сегодня.
Около 14:35 оккупанты ударили КАБом по Новой Казачьей.
Предварительно, ранен местный житель. Также есть повреждения частных домов.
