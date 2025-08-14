Рашисти вдарили КАБами по Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених
Російські окупанти атакували КАБами Нову Козачу та Козачу Лопань у Харківській області.
Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
Так, о 14:30 рашисти завдали удару по Козачій Лопані. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель 1987 року народження, який перебував у власному будинку. Також важко поранено 39-річного чоловіка - з відірваною кінцівкою його було госпіталізовано до лікарні, наразі його стан стабільний.
У Козачолопанському старостинському окрузі вже двоє загиблих та двоє поранених за сьогодні.
Близько 14:35 окупанти вдарили КАБом по Новій Козачій.
Попередньо, поранено місцевого жителя. Також є пошкодження приватних будинків.
