Через високу щільність та активність ворожих FPV-дронів Куп’янськом практично неможливо пересуватися, - РВА

Обстріл Куп’янська

У Куп'янську Харківської області залишаються менше тисячі людей, однак у місті вже є райони, куди не можуть доїхати ні працівники ДСНС, ні поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Поліція, ДСНС поки що має можливість заїжджати в окремі райони Куп'янська й населені пункти поруч, але у нас вже є території й в Куп'янську, і деяких населених пунктах, куди вже ніхто не доїде, бо небезпека дуже велика, близько розташовані ворожі війська, там дуже небезпечно", - розповів він.

Крім того зазначається, що по Куп'янську практично неможливо рухатися вільно і спокійно: дуже висока щільність FPV-дронів та їхня активність.

Також читайте: Росіяни вдарили по цивільній автівці поблизу Куп’янська: двоє загиблих і одна поранена

"Вчорашній день знову показав, що для ворога байдуже - чи це цивільна автівка, чи військова, вони атакують все, що бачать. Вони просто полюють за транспортом, будь-який транспорт, який потрапляє в зону дії FPV-дронів, вони намагаються атакувати", - додав Канашевич.

За його словами, у Куп'янську лишаються менше тисячі людей. Евакуація проходить повільно.

"Електропостачання неможливо відновлювати, є суттєві руйнування. Зв'язок не працює, є деякі населені пункти з Куп'янськом, де є висота, і там мобільний зв'язок бере, в самому Куп'янську і в напрямку Дворічної й далі - ні. Немає ні газу, ні світла, ні води. Люди готують на вулицях, проживають в підвалах. Зараз поки тепло, в таких умовах якось ще можна існувати. Але йде осінь, зима", - розповів глава РВА.

Читайте: Рашисти вдарили КАБами по Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених

обстріл (30329) Харківська область (1460) Куп’янський район (350) Куп’янськ (861)
почему россияне могут передвигаться, и их почему-то не беспокоят фпв-дроны ?
показати весь коментар
14.08.2025 16:36 Відповісти
Тому що в 2019 лохам забажалось на виборах "нових ліц" з московського масляков шоу.
показати весь коментар
14.08.2025 16:40 Відповісти
Спитайте оцих "півнів", вони точно знають відповідь:
показати весь коментар
14.08.2025 16:47 Відповісти
Вы не поняли суть, почему россияне двигаются? А потому что нет достаточного количествад фпв и мавиков в небе. Это я сам знаю лично, потому что в камянском Зампорожской области нас более полугода выносят пид.... расчеты фпв. Они долго пытались пехотой штурмовать и мы их выносили, но они просто начал использовать массово фпв и небо стало полностью их. Всю логистику отрезали. А мы Х... что им ! Они спокойно ходят там, а мы под фпв.
показати весь коментар
14.08.2025 17:48 Відповісти
Тоді навіщо ви про це спитали у попередньому дописі, якщо самі краще за мене знаєте причину?
показати весь коментар
14.08.2025 17:56 Відповісти
ВІДСУТНІСТЬ ВИСОКОЇ АКТИВНОСТІ ОБІЦЯНИХ "ЗЕПОЦПІОТОМ" ДРОНІВ.ПРИВОДИТЬ ДО ВИСОКОЇ АКТИВНОСТІ РАШИСТСЬКИХ ДРОНІВ.ЩО МОЖЕ ВКАЗУВАТИ НА "ЗЕЛЕНУ" ДИВЕРСІЮ
показати весь коментар
14.08.2025 17:14 Відповісти
"МОЖЕ" у вашому коментарі зайве, 100%.
показати весь коментар
14.08.2025 17:57 Відповісти
 
 