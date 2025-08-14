Через високу щільність та активність ворожих FPV-дронів Куп’янськом практично неможливо пересуватися, - РВА

У Куп'янську Харківської області залишаються менше тисячі людей, однак у місті вже є райони, куди не можуть доїхати ні працівники ДСНС, ні поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Поліція, ДСНС поки що має можливість заїжджати в окремі райони Куп'янська й населені пункти поруч, але у нас вже є території й в Куп'янську, і деяких населених пунктах, куди вже ніхто не доїде, бо небезпека дуже велика, близько розташовані ворожі війська, там дуже небезпечно", - розповів він.

Крім того зазначається, що по Куп'янську практично неможливо рухатися вільно і спокійно: дуже висока щільність FPV-дронів та їхня активність.

"Вчорашній день знову показав, що для ворога байдуже - чи це цивільна автівка, чи військова, вони атакують все, що бачать. Вони просто полюють за транспортом, будь-який транспорт, який потрапляє в зону дії FPV-дронів, вони намагаються атакувати", - додав Канашевич.

За його словами, у Куп'янську лишаються менше тисячі людей. Евакуація проходить повільно.

"Електропостачання неможливо відновлювати, є суттєві руйнування. Зв'язок не працює, є деякі населені пункти з Куп'янськом, де є висота, і там мобільний зв'язок бере, в самому Куп'янську і в напрямку Дворічної й далі - ні. Немає ні газу, ні світла, ні води. Люди готують на вулицях, проживають в підвалах. Зараз поки тепло, в таких умовах якось ще можна існувати. Але йде осінь, зима", - розповів глава РВА.

