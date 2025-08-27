Понад 900 осіб залишаються в Куп’янську, до міста складно дістатися через ворожі FPV-дрони, - ОВА

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Харківської області, Куп’янський напрямок залишається найскладнішим.

Про це в ефірі "Єдиних новин" розповів голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє терору проти населення нашої області та продовжує штурмувати Куп’янський напрямок – найскладніший, Вовчанський та північ області. Наші військові міцно тримають оборону – втрат територій не допущено", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що до Куп’янська зараз складно дістатися – ворожі FPV-дрони атакують навіть цивільні автомобілі. За підрахунками, в місті перебуває 933 людини.

Також читайте: Рашисти атакували цивільне авто FPV-дроном у Куп’янську: постраждало подружжя

"Постійно наголошуємо: евакуація – це єдиний спосіб зберегти життя", - наголосив голова ОВА.

Також він нагадав про роботу транзитного пункту в Лозовій для допомоги евакуйованим із Донеччини. Тут люди отримують повний спектр послуг: юридичний супровід, оформлення документів і виплат, харчування тощо. За потреби організовуємо логістику до місця тимчасового проживання в інших областях України.



"За два тижні у пункті допомогли понад 500 людям. Щодобово можемо приймати до 500 людей, а за необхідності задіємо додаткові резерви. Ми готові до будь-якого розвитку подій", - розповів Синєгубов.

Читайте: Через високу щільність та активність ворожих FPV-дронів Куп’янськом практично неможливо пересуватися, - РВА