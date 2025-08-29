Росіяни вбили одну людину і трьох поранили за добу на Харківщині. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, троє - постраждали.
Так, у м. Куп'янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки.
Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне), адмінбудівлю, школу, магазин, клуб, пам'ятник (с. Пристін);
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, літню кухню (сел. Борова);
- у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка).
"У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 196 людей, зокрема 44 дитини і 11 маломобільних громадян. Залишилася 41 людина. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 875 людей", - додав Синєгубов.
Наслідки російських обстрілів області показали в Поліції Харківської області.
