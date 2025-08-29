Росіяни вбили одну людину і трьох поранили за добу на Харківщині. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, троє - постраждали.

Так, у м. Куп'янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки.



Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували FPV-дроном автомобіль швидкої у Куп’янську: постраждали двоє медпрацівників. ФОТОрепортаж

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

2 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне), адмінбудівлю, школу, магазин, клуб, пам'ятник (с. Пристін);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, літню кухню (сел. Борова);

у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 900 осіб залишаються в Куп’янську, до міста складно дістатися через ворожі FPV-дрони, - ОВА

"У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 196 людей, зокрема 44 дитини і 11 маломобільних громадян. Залишилася 41 людина. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 875 людей", - додав Синєгубов.

Читайте: Рашисти атакували цивільне авто FPV-дроном у Куп’янську: постраждало подружжя

Наслідки російських обстрілів області показали в Поліції Харківської області.







