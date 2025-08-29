Россияне убили одного человека и троих ранили за сутки на Харьковщине. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате российских обстрелов один человек погиб, трое - пострадали.
Так, в г. Купянск погиб 33-летний мужчина, пострадали 37-летний мужчина, 37-летняя и 59-летняя женщины.
Также к медикам обратился 39-летний мужчина, который пострадал 25 августа в пос. Великий Бурлук.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 2 БпЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 2 БпЛА (тип устанавливается).
Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены частный дом (с. Курганное), админздание, школа, магазин, клуб, памятник (с. Пристин);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, летняя кухня (пос. Боровая);
- в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Бугаевка).
"В промежуточном транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки зарегистрировано 196 человек, в том числе 44 ребенка и 11 маломобильных граждан. Остался 41 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 875 человек", - добавил Синегубов.
Последствия российских обстрелов области показали в Полиции Харьковской области.
