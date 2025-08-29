РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Фото
139 0

Россияне убили одного человека и троих ранили за сутки на Харьковщине. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате российских обстрелов один человек погиб, трое - пострадали.
Так, в г. Купянск погиб 33-летний мужчина, пострадали 37-летний мужчина, 37-летняя и 59-летняя женщины.

Также к медикам обратился 39-летний мужчина, который пострадал 25 августа в пос. Великий Бурлук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой в Купянске: пострадали двое медработников. ФОТОрепортаж

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 2 БпЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона;
  • 2 БпЛА (тип устанавливается).

Обстрелы Харьковщины

Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены частный дом (с. Курганное), админздание, школа, магазин, клуб, памятник (с. Пристин);
  • в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, летняя кухня (пос. Боровая);
  • в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Бугаевка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 900 человек остаются в Купянске, в город сложно добраться из-за вражеских FPV-дронов, - ОВА

Обстрелы Харьковщины

"В промежуточном транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки зарегистрировано 196 человек, в том числе 44 ребенка и 11 маломобильных граждан. Остался 41 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 875 человек", - добавил Синегубов.

Читайте: Рашисты атаковали гражданское авто FPV-дроном в Купянске: пострадала супружеская пара 

Последствия российских обстрелов области показали в Полиции Харьковской области.

Обстрелы Харьковщины
Обстрелы Харьковщины
Обстрелы Харьковщины
Обстрелы Харьковщины

Автор: 

обстрел (29234) Харьковская область (1512) Купянский район (368) Купянск (745)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 