Россияне убили одного человека и троих ранили за сутки на Харьковщине. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате российских обстрелов один человек погиб, трое - пострадали.

Так, в г. Купянск погиб 33-летний мужчина, пострадали 37-летний мужчина, 37-летняя и 59-летняя женщины.



Также к медикам обратился 39-летний мужчина, который пострадал 25 августа в пос. Великий Бурлук.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ;

2 БпЛА типа "Молния";

3 fpv-дрона;

2 БпЛА (тип устанавливается).

Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены частный дом (с. Курганное), админздание, школа, магазин, клуб, памятник (с. Пристин);

в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, летняя кухня (пос. Боровая);

в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Бугаевка).

"В промежуточном транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки зарегистрировано 196 человек, в том числе 44 ребенка и 11 маломобильных граждан. Остался 41 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 875 человек", - добавил Синегубов.

Последствия российских обстрелов области показали в Полиции Харьковской области.







