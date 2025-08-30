Россияне атаковали Харьковщину: пострадала женщина, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами, РСЗО и беспилотниками различных типов Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Купянский районы Харьковщины. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В г. Слобожанское получила острую реакцию на стресс 70-летняя женщина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️1 БпЛА типа "Герань-2";
▪️1 БпЛА типа "Молния".
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️в Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома (г. Купянск), автомобиль (пос. Приколотное);
▪️в Чугуевском районе повреждены 2 многоквартирных дома (г. Слобожанское).
Эвакуация
В промежуточном транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки зарегистрировано 140 человек, в том числе 18 детей и 16 маломобильных граждан. Остались 36 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 1015 человек.
Как сообщили в Полиции Харьковской области, также повреждены частные дома в селах Цаповка и Ивашки Богодуховского района
В течение дня под ударами находился поселок Боровая. Загорелась хвойная подстилка. Пострадавших нет.
29 августа полицейские осуществили 11 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 22 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 184 военных преступлениях, совершенных на территории области.
