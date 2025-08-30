РУС
Россияне атаковали Харьковщину: пострадала женщина, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами, РСЗО и беспилотниками различных типов Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Купянский районы Харьковщины. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В г. Слобожанское получила острую реакцию на стресс 70-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️1 БпЛА типа "Герань-2";
▪️1 БпЛА типа "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️в Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома (г. Купянск), автомобиль (пос. Приколотное);

▪️в Чугуевском районе повреждены 2 многоквартирных дома (г. Слобожанское).

Эвакуация

В промежуточном транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки зарегистрировано 140 человек, в том числе 18 детей и 16 маломобильных граждан. Остались 36 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 1015 человек.

Обстрел Харьковской области 29 августа
Фото: Нацполиция
Обстрел Харьковской области 29 августа
Фото: Нацполиция
Обстрел Харьковской области 29 августа
Фото: Нацполиция
Обстрел Харьковской области 29 августа
Фото: Нацполиция
Обстрел Харьковской области 29 августа
Фото: Нацполиция

Как сообщили в Полиции Харьковской области, также повреждены частные дома в селах Цаповка и Ивашки Богодуховского района

В течение дня под ударами находился поселок Боровая. Загорелась хвойная подстилка. Пострадавших нет.

29 августа полицейские осуществили 11 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 22 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 184 военных преступлениях, совершенных на территории области.

Автор: 

обстрел (29254) Харьковская область (1514) Купянский район (369) Харьковский район (529) Приколотное (7) Купянск (746) Слобожанское (1)
