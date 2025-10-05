Атака РФ на Львів: частина міста без світла, вирують пожежі. Містян просять зачинити вікна (оновлено). ФОТО

У ніч прости неділі війська РФ масовано атакували Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі у Львові після російської атаки фіксуються знеструмлення.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - зауважив очільник міста.

"Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях", - додав Садовий.

"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк, краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - згодом повідомив Садовий.

Станом на 9 ранку у Львові оголосили відбій повітряної тривоги.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий.