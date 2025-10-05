УКР
Атака РФ на Львів: частина міста без світла, вирують пожежі. Містян просять зачинити вікна (оновлено). ФОТО

У ніч прости неділі війська РФ масовано атакували Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі у Львові після російської атаки фіксуються знеструмлення.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - зауважив очільник міста.

"Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях", - додав Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Львову: на місто летіли 10 ракет і близько 60 дронів, уламки влучили у цивільний склад. ФОТОрепортаж

"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк, краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - згодом повідомив Садовий.

Станом на 9 ранку у Львові оголосили відбій повітряної тривоги.

Львів після атаки

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий.

+25
Твій піаніст з 2019р нічого не робе і здав Україну.Крім праці на ворога більше нічого!!!
05.10.2025 07:47 Відповісти
05.10.2025 07:47 Відповісти
+25
Ви не в тій ситуації щоб насміхатись з поляків.
Вони багаті, вони в НАТО, вони в ЄС, вони озброєні
А українці все своє життя голосували проти України за війну і руїну. І як апофеоз всієї боротьби українчика і малороса з Україною в 2019 році 73 % вирішило що час ставити крапку. Бо що та держава їм дала. Краще поржати і звалити.
Тому позатикайте свої писки на поляків. Ви куди втікати будете ...
05.10.2025 08:18 Відповісти
05.10.2025 08:18 Відповісти
+15
Раха нарощує виробництво дронів та ракет,що було передбачувано після невдач в наземних операціях.Влада зрадників дає ворогу час для нарощування потужностей ніяк не реагуючи на ситуацію крім тупих промов наріка.Нарік знищить Україну.
05.10.2025 08:03 Відповісти
05.10.2025 08:03 Відповісти
Частина міста без світла - ви жартуєте? Частини міста просто нема!!!
05.10.2025 07:38 Відповісти
05.10.2025 07:38 Відповісти
Ви з тієї частини, що залишилася, пишете?
05.10.2025 07:52 Відповісти
05.10.2025 07:52 Відповісти
Я на щастя живу на околиці але все бачу а от син з двома маленькими дітьми в підвалі вже третю годину і навіть не знає чи в його будинку вікна цілі.
показати весь коментар
05.10.2025 07:54 Відповісти
вікна - це насправді не велика проблема, та й три години теж. ми побільше ховаємося і дуже частіше, а на вікна вже все одно, вилетять, та й хрін з ними, аби люди цілі були.
показати весь коментар
05.10.2025 08:30 Відповісти
Іди до біса рашисте
показати весь коментар
05.10.2025 07:57 Відповісти
Не нагнітайте
показати весь коментар
05.10.2025 08:37 Відповісти
Забаньте цього підара
показати весь коментар
05.10.2025 09:59 Відповісти
Поляки в повітря піднімались?
показати весь коментар
05.10.2025 07:39 Відповісти
це піаніст запускає ракети по Львову ?
показати весь коментар
05.10.2025 07:45 Відповісти
Твій піаніст з 2019р нічого не робе і здав Україну.Крім праці на ворога більше нічого!!!
показати весь коментар
05.10.2025 07:47 Відповісти
ага
показати весь коментар
05.10.2025 07:49 Відповісти
Можеш пошукать,що твій піаніст зробив для захисту України з 2019р.
показати весь коментар
05.10.2025 07:50 Відповісти
Він потім, в міжнародних судах повідсуджує...
показати весь коментар
05.10.2025 09:27 Відповісти
Запускає ракети не піаніст. Але саме піаніст винний в тому, що ці ракети четвертий рік накривають Україну. Маєте що заперечити? Тоді згадайте розмінований чангар, і Херсон за три дні. А ще задайте шашлики на 1 травня. А ще якесь нев'****** придумане свято народної єдності на 26 по-моєму лютого 22-го року. Про який ніхто вже не згадує. А ще згадайте бездарну владу зелених, якраз три роки з 19-го року вела Україну до катастрофи. Ну у вас звісно ж своя думка. Поррррах у всьому винен!!
показати весь коментар
05.10.2025 08:52 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 09:38 Відповісти
Думать і зебуїни речі несумісні!!!
показати весь коментар
05.10.2025 07:49 Відповісти
Я б добавив - до останього патріота спостерігати. А потім ще одне - хуже не будет.
показати весь коментар
05.10.2025 08:40 Відповісти
А повинні були?
показати весь коментар
05.10.2025 08:17 Відповісти
Ви не в тій ситуації щоб насміхатись з поляків.
Вони багаті, вони в НАТО, вони в ЄС, вони озброєні
А українці все своє життя голосували проти України за війну і руїну. І як апофеоз всієї боротьби українчика і малороса з Україною в 2019 році 73 % вирішило що час ставити крапку. Бо що та держава їм дала. Краще поржати і звалити.
Тому позатикайте свої писки на поляків. Ви куди втікати будете ...
показати весь коментар
05.10.2025 08:18 Відповісти
Чого мені тікати? - тут родився - тут хрестився - тут і помру
показати весь коментар
05.10.2025 08:21 Відповісти
ніби у вас є вибір
він був в 2019 у всіх
показати весь коментар
05.10.2025 08:26 Відповісти
То шо? - кожен день посипати голову попелом - потрібно битися триматися і надіятись на Захід
показати весь коментар
05.10.2025 08:30 Відповісти
Тупий нарід, контужений 95 кварталом, вибір таке зробив. Вибрали"аби не Порошенко". А ще"чисто поржати". Порошенко нема вже шостий рік. Правда на фронті постійно. А от ржати-73% контужених вже щось не сильно хочеться. Я не з них. Але і мені не весело. Перспективи у нас похмурі. Хіба що розовыми фламінго влупимо по владивостоку.
показати весь коментар
05.10.2025 09:05 Відповісти
Ми вже балістикою б'ємо,аж гай шумить. Тільки десь вона щезає.
показати весь коментар
05.10.2025 09:11 Відповісти
Сікорський сказав - ми Захід України можемо прикрити - я ж його за язик не тягнув
показати весь коментар
05.10.2025 08:27 Відповісти
Хто ми - поляки чи країни заходу ?
Питання для нашої влади чому вони не приймають пропозицію.
показати весь коментар
05.10.2025 08:29 Відповісти
Балачки - ше перших днів Зеля просив - прикрийте нам небо
показати весь коментар
05.10.2025 08:32 Відповісти
Зеля "просив" в хамській формі прикрити небо над усією Україною-фактично він "просив" вступити єс в війну з рашкою
показати весь коментар
05.10.2025 08:37 Відповісти
Гарно написано
показати весь коментар
05.10.2025 08:36 Відповісти
Ксенія, на жаль Ви праві до останнього слова. Якби ми не ставилися до поляків, а вони мають досить багату країну, мають націю, мають армію і мають прикриття з НАТО. А ще крім всього-вони мають! нас. Причому, мають нас абсолютно без всяких зусиль. Декілька мільйонів українців добровільно поїхало батрачити до них. І вважаю це за життєвий успіх. Сам знаю декілька десятків таких.
показати весь коментар
05.10.2025 08:57 Відповісти
якщо ваші знайомі тут отримували 10-15 тисяч, а в Польщі мінімум 40, то мабуть це успіх.
показати весь коментар
05.10.2025 09:02 Відповісти
Ви кажете, 40 000 отримувати в Польщі це успіх? Якого дідька ми тут всі сидимо? Їдемо в Польщу на малину. І х** з нею з тою Україною
показати весь коментар
05.10.2025 09:07 Відповісти
де я таке сказав? цитату можна?
показати весь коментар
05.10.2025 09:26 Відповісти
Польша найбільний донор ЄС, більше 10лярдів в рік... про що ми говоримо
показати весь коментар
05.10.2025 09:44 Відповісти
❗️Черговий наймасованіший комбінований удар по території України - монітори публікують мапу польоту цілей та їх орієнтовну кількість

⚠️Більше 700 БпЛА різних типів.

❗До 50 крилатих ракет "Х-101", "Калібр" з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з моря.

❗2 аеробалістичні ракети"Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
показати весь коментар
05.10.2025 07:50 Відповісти
Основний напрямок удару - Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.
показати весь коментар
05.10.2025 07:54 Відповісти
Хватить передруковувати вечірню 'труху'.
показати весь коментар
05.10.2025 08:42 Відповісти
Шо там операція павутина?Ау?
показати весь коментар
05.10.2025 07:58 Відповісти
military secret
показати весь коментар
05.10.2025 07:59 Відповісти
Що секрет?Пошуміли,попіарилися і результату-0?
показати весь коментар
05.10.2025 08:18 Відповісти
Результат, якраз є. Загалом, кількість та масованість саме ракетних обстрілів поменшала. росія вже не може проводити масовані ракетні обстріли так часто, як вона це робила до цього. Ресурс літаків скінченний і цього ресурсу стало набагато менше.
Це ж очевидні речі. Але ви робите вигляд, наче цього немає, що ви не бачите цього. Та ************ тезу, що будь-які дії з протидії України російському агресору - "марні" (навіть, якщо ці дії справді успішні). Яка буде наступна ваша теза, за такою логікою, здогадатися не важко: капітулювати перед росією.
показати весь коментар
05.10.2025 08:42 Відповісти
Брехня.Не помітнe,чомусь,"зменшення".І не потрібно приписувати мені те що я не писав.Суть в тому що єдина "протидія" це піар порожній виявляється
показати весь коментар
05.10.2025 09:21 Відповісти
Спалили кацапам купу літаків, принизили їх перед усім світом.
показати весь коментар
05.10.2025 10:01 Відповісти
На Львів ше летять ракети і Шахеди - немає там захисту
показати весь коментар
05.10.2025 08:03 Відповісти
Раха нарощує виробництво дронів та ракет,що було передбачувано після невдач в наземних операціях.Влада зрадників дає ворогу час для нарощування потужностей ніяк не реагуючи на ситуацію крім тупих промов наріка.Нарік знищить Україну.
показати весь коментар
05.10.2025 08:03 Відповісти
Вкотре нагадую: мирних українців в Україні щодня вбивають НЕ дії "української влади", "Заходу", "НАТО".

Українців у їх домівках вбивають КАЦАПСЬКІ ТЕРОРИСТИЧНІ ВИЇБКИ!

Тому.
1. СОУ мусять винищити буквально усіх кацапів, в т.ч. самок і личинок.
Усіх.
2. Кожен, хто намагається спотворити цю ясну як Божий день правду -- кацапідарський агент і бот.
показати весь коментар
05.10.2025 08:03 Відповісти
Бездіяльність влади вбиває українців
показати весь коментар
05.10.2025 08:05 Відповісти
ага, і влада ******* до того що підори.ру отримали таку унікальну можливость непричетна? певно жартуєшь?
показати весь коментар
05.10.2025 08:35 Відповісти
Чим знищити? Голою жопою? Твій земленський західні гроші на золоті унітази пустив, щоб не було ні ракет, ні ППО.
показати весь коментар
05.10.2025 08:59 Відповісти
Всі мусять. Особисто що мусите ви? Якщо ви воюєте-респект. Якщо лупите із гармати з-за дивана-трохи відпочиньте.
показати весь коментар
05.10.2025 08:59 Відповісти
Згодом появляться висери головного статиста України.Скаже,що треба посилити тиск,санкції,ППО.За відповіді вже не каже.
показати весь коментар
05.10.2025 08:06 Відповісти
Найгірше,що дешеві промови діють на тупе бидло ніби гіпноз.Завдяки такому трюку тупий нарк прийшов до влади.Всі мовчки спостерігають,як потужний ЗЕ допомагає пуйлу нищити Україну.
показати весь коментар
05.10.2025 08:19 Відповісти
Такої канонади ППО Львів ще чув. Велика шана та подяка Захисникам. Ганьба ішакам, дєрмакам і їм подібним.
показати весь коментар
05.10.2025 08:19 Відповісти
хтось ще вірить, що ми винесемо всі нпз кацапів і так змусимо їх ідступити ? та вони нам всю енергетику винесуть ще до початку опалювального сезону, сотні дронів за раз не контраться нічим, їх просто не можливо всі перехопити, хоча генштаб і пише кожного разу якусь дічь , що 90 % сбити/заглушено, але реальність ми бачимо за вікном
показати весь коментар
05.10.2025 08:21 Відповісти
Винисити треба не лише НПЗ - виносити потрібно ТЕЦ і електростанції. Всі. Вже зрозуміло, що спокійно пережити зиму вони нам не дадуть. Але їм зиму пережити буде важче. Зима у них лютіша.
показати весь коментар
05.10.2025 08:33 Відповісти
Петріоти для Львова? Звичайно ні. Дрони перехоплювачі? Звичайно ні. Фламіндічі по москві? Звичайно ні. Потужний відосик? Так!
показати весь коментар
05.10.2025 08:22 Відповісти
відосиковий припіздент
у когось всі здобутки лише на папері, а в нашого у відосиках
скільки років війни, купа допомоги, а воно крало, нічого для захисту нормального не створило
Кацапи газосховища побили. 60 % запасів власного газу у повітря пішло. Опалювальний сезон під загрозою.
показати весь коментар
05.10.2025 08:24 Відповісти
Львівська обласна військова (державна) адміністрація - загугліть, що це таке. спитайте в них, що там з дронами перехоплювачами.

ніхто в західних областях петріоти ставити не буде. вони потрібні ближче до фронту. не повірите, але Запоріжжя, Дніпро, Одесу, Київ Чернігів Суми, трохи частіше обстрілюють так сильно. ну як трохи частіше, раз на тиждень в середньому.
показати весь коментар
05.10.2025 08:36 Відповісти
Де наша зброя, де наша потужна відповідь, чим займається наша опозиція ?
показати весь коментар
05.10.2025 08:58 Відповісти
В тому що немає зброї,відповіді то винна в цьому опозиція,а не діюча влада,браво!!!👍👍👍
показати весь коментар
05.10.2025 09:19 Відповісти
Аааа що може опозийія зробити з коаліцією моносброда з жпж?
показати весь коментар
05.10.2025 09:24 Відповісти
...угу( а Україні вже 4й рік забороняють партнери бити вглубь рашитського логова тим, що по краплі дають і дальнобойні ракети все ще зась

...хто заборонив продовжувати зачищати Херсон і дозволів випустити орків неушкодженими, чим дав гарну передишку пу, можливість прибарахлитися шахедами і перейти на новий віток війни...

а початак був в капітуляції перез вежливыми человечками в криму, потім з якогось біса, випустили стрєлкова з головорезами в донецьк...замість знищення той тисячи бандитів...і процес пійшов...(

а тр марить Нобелем...за рахунок капітуляції України, бо по факту вже 6+10 місяців навіть, погоджену за бай-де-на зброю тормозить, надавая пу козир за козирем...= така вона ам.допомога і ціна слова за буд.меморандумом.

право сили тепер УСЕ і цю забюрократизовану оон, тисячи службовців якої вже давно працюють лише самі на себе, прийшов час розпустити!

Що це за організація, постійним членом ради безпеки якої є агрессор ...якій розповідає байки про бойових комарів і всупереч уставу оон нахабно змінює кордони ?!

Це ганьба суцільна для оон і світового копа разом з нато,
які виявилися паперовими борцями зі злом, яке тремтить від страху, адже пу має ядерку і каже навіщо нам той світ, якщо він не буде руzzким
показати весь коментар
05.10.2025 09:49 Відповісти
Вибір 73% - тників псевдопатріотів, недалекоглядних, що в 2019 році кричали - "...Він такий як ми, ми такі як Він в реальній дії"!
Ось тепер і ржіть, але звалити з України в 2025 році Вам вже не вдасться!
Величний сказав - всі у мене підете воювати, і чоловіки, і жінки, і підлітки, - ВСІ!
показати весь коментар
05.10.2025 09:54 Відповісти
 
 