Атака РФ на Львів: частина міста без світла, вирують пожежі. Містян просять зачинити вікна (оновлено). ФОТО
У ніч прости неділі війська РФ масовано атакували Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі у Львові після російської атаки фіксуються знеструмлення.
"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - зауважив очільник міста.
"Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях", - додав Садовий.
"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк, краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - згодом повідомив Садовий.
Станом на 9 ранку у Львові оголосили відбій повітряної тривоги.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий.
Вони багаті, вони в НАТО, вони в ЄС, вони озброєні
А українці все своє життя голосували проти України за війну і руїну. І як апофеоз всієї боротьби українчика і малороса з Україною в 2019 році 73 % вирішило що час ставити крапку. Бо що та держава їм дала. Краще поржати і звалити.
Тому позатикайте свої писки на поляків. Ви куди втікати будете ...
він був в 2019 у всіх
Питання для нашої влади чому вони не приймають пропозицію.
⚠️Більше 700 БпЛА різних типів.
❗До 50 крилатих ракет "Х-101", "Калібр" з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з моря.
❗2 аеробалістичні ракети"Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
Це ж очевидні речі. Але ви робите вигляд, наче цього немає, що ви не бачите цього. Та ************ тезу, що будь-які дії з протидії України російському агресору - "марні" (навіть, якщо ці дії справді успішні). Яка буде наступна ваша теза, за такою логікою, здогадатися не важко: капітулювати перед росією.
Українців у їх домівках вбивають КАЦАПСЬКІ ТЕРОРИСТИЧНІ ВИЇБКИ!
Тому.
1. СОУ мусять винищити буквально усіх кацапів, в т.ч. самок і личинок.
Усіх.
2. Кожен, хто намагається спотворити цю ясну як Божий день правду -- кацапідарський агент і бот.
у когось всі здобутки лише на папері, а в нашого у відосиках
скільки років війни, купа допомоги, а воно крало, нічого для захисту нормального не створило
Кацапи газосховища побили. 60 % запасів власного газу у повітря пішло. Опалювальний сезон під загрозою.
ніхто в західних областях петріоти ставити не буде. вони потрібні ближче до фронту. не повірите, але Запоріжжя, Дніпро, Одесу, Київ Чернігів Суми, трохи частіше обстрілюють так сильно. ну як трохи частіше, раз на тиждень в середньому.
...хто заборонив продовжувати зачищати Херсон і дозволів випустити орків неушкодженими, чим дав гарну передишку пу, можливість прибарахлитися шахедами і перейти на новий віток війни...
а початак був в капітуляції перез вежливыми человечками в криму, потім з якогось біса, випустили стрєлкова з головорезами в донецьк...замість знищення той тисячи бандитів...і процес пійшов...(
а тр марить Нобелем...за рахунок капітуляції України, бо по факту вже 6+10 місяців навіть, погоджену за бай-де-на зброю тормозить, надавая пу козир за козирем...= така вона ам.допомога і ціна слова за буд.меморандумом.
право сили тепер УСЕ і цю забюрократизовану оон, тисячи службовців якої вже давно працюють лише самі на себе, прийшов час розпустити!
Що це за організація, постійним членом ради безпеки якої є агрессор ...якій розповідає байки про бойових комарів і всупереч уставу оон нахабно змінює кордони ?!
Це ганьба суцільна для оон і світового копа разом з нато,
які виявилися паперовими борцями зі злом, яке тремтить від страху, адже пу має ядерку і каже навіщо нам той світ, якщо він не буде руzzким
Ось тепер і ржіть, але звалити з України в 2025 році Вам вже не вдасться!
Величний сказав - всі у мене підете воювати, і чоловіки, і жінки, і підлітки, - ВСІ!