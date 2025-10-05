Атака РФ на Львов: часть города без света
В ночь прости воскресенье войска РФ массированно атаковали Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас во Львове после российской атаки фиксируются обесточивания.
"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - отметил глава города.
"Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", - добавил Садовый.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый.
Ksenia VB
Prof #608516
Prof #608516
Вони багаті, вони в НАТО, вони в ЄС, вони озброєні
А українці все своє життя голосували проти України за війну і руїну. І як апофеоз всієї боротьби українчика і малороса з Україною в 2019 році 73 % вирішило що час ставити крапку. Бо що та держава їм дала. Краще поржати і звалити.
Тому позатикайте свої писки на поляків. Ви куди втікати будете ...
він був в 2019 у всіх
Питання для нашої влади чому вони не приймають пропозицію.
⚠️Більше 700 БпЛА різних типів.
❗До 50 крилатих ракет "Х-101", "Калібр" з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з моря.
❗2 аеробалістичні ракети"Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
Це ж очевидні речі. Але ви робите вигляд, наче цього немає, що ви не бачите цього. Та ************ тезу, що будь-які дії з протидії України російському агресору - "марні" (навіть, якщо ці дії справді успішні). Яка буде наступна ваша теза, за такою логікою, здогадатися не важко: капітулювати перед росією.
Українців у їх домівках вбивають КАЦАПСЬКІ ТЕРОРИСТИЧНІ ВИЇБКИ!
Тому.
1. СОУ мусять винищити буквально усіх кацапів, в т.ч. самок і личинок.
Усіх.
2. Кожен, хто намагається спотворити цю ясну як Божий день правду -- кацапідарський агент і бот.
у когось всі здобутки лише на папері, а в нашого у відосиках
скільки років війни, купа допомоги, а воно крало, нічого для захисту нормального не створило
Кацапи газосховища побили. 60 % запасів власного газу у повітря пішло. Опалювальний сезон під загрозою.
ніхто в західних областях петріоти ставити не буде. вони потрібні ближче до фронту. не повірите, але Запоріжжя, Дніпро, Одесу, Київ Чернігів Суми, трохи частіше обстрілюють так сильно. ну як трохи частіше, раз на тиждень в середньому.