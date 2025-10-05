РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака БПЛА на Львовщину
11 041 71

Атака РФ на Львов: часть города без света

Отключение света во Львове

В ночь прости воскресенье войска РФ массированно атаковали Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас во Львове после российской атаки фиксируются обесточивания.

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - отметил глава города.

"Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", - добавил Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Львову: на город летели 10 ракет и около 60 дронов, обломки попали в гражданский склад. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый.

Автор: 

Львов (4647) обстрел (29830) энергетика (2630) отключение света (440) Львовская область (3031) Львовский район (109)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Ви не в тій ситуації щоб насміхатись з поляків.
Вони багаті, вони в НАТО, вони в ЄС, вони озброєні
А українці все своє життя голосували проти України за війну і руїну. І як апофеоз всієї боротьби українчика і малороса з Україною в 2019 році 73 % вирішило що час ставити крапку. Бо що та держава їм дала. Краще поржати і звалити.
Тому позатикайте свої писки на поляків. Ви куди втікати будете ...
показать весь комментарий
05.10.2025 08:18 Ответить
+22
Твій піаніст з 2019р нічого не робе і здав Україну.Крім праці на ворога більше нічого!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 07:47 Ответить
+19
Виборці ЗЕ будуть до останнього спостерігати за знищенням України їхнім клоуном?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Частина міста без світла - ви жартуєте? Частини міста просто нема!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 07:38 Ответить
Ви з тієї частини, що залишилася, пишете?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:52 Ответить
Я на щастя живу на околиці але все бачу а от син з двома маленькими дітьми в підвалі вже третю годину і навіть не знає чи в його будинку вікна цілі.
показать весь комментарий
05.10.2025 07:54 Ответить
вікна - це насправді не велика проблема, та й три години теж. ми побільше ховаємося і дуже частіше, а на вікна вже все одно, вилетять, та й хрін з ними, аби люди цілі були.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:30 Ответить
Іди до біса рашисте
показать весь комментарий
05.10.2025 07:57 Ответить
Не нагнітайте
показать весь комментарий
05.10.2025 08:37 Ответить
Мозку в тебе нема
показать весь комментарий
05.10.2025 09:15 Ответить
Поляки в повітря піднімались?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:39 Ответить
Виборці ЗЕ будуть до останнього спостерігати за знищенням України їхнім клоуном?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:43 Ответить
це піаніст запускає ракети по Львову ?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:45 Ответить
Твій піаніст з 2019р нічого не робе і здав Україну.Крім праці на ворога більше нічого!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 07:47 Ответить
ага
показать весь комментарий
05.10.2025 07:49 Ответить
Можеш пошукать,що твій піаніст зробив для захисту України з 2019р.
показать весь комментарий
05.10.2025 07:50 Ответить
Він потім, в міжнародних судах повідсуджує...
показать весь комментарий
05.10.2025 09:27 Ответить
Запускає ракети не піаніст. Але саме піаніст винний в тому, що ці ракети четвертий рік накривають Україну. Маєте що заперечити? Тоді згадайте розмінований чангар, і Херсон за три дні. А ще задайте шашлики на 1 травня. А ще якесь нев'****** придумане свято народної єдності на 26 по-моєму лютого 22-го року. Про який ніхто вже не згадує. А ще згадайте бездарну владу зелених, якраз три роки з 19-го року вела Україну до катастрофи. Ну у вас звісно ж своя думка. Поррррах у всьому винен!!
показать весь комментарий
05.10.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 09:38 Ответить
Думать і зебуїни речі несумісні!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 07:49 Ответить
Я б добавив - до останього патріота спостерігати. А потім ще одне - хуже не будет.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:40 Ответить
А повинні були?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:17 Ответить
Ви не в тій ситуації щоб насміхатись з поляків.
Вони багаті, вони в НАТО, вони в ЄС, вони озброєні
А українці все своє життя голосували проти України за війну і руїну. І як апофеоз всієї боротьби українчика і малороса з Україною в 2019 році 73 % вирішило що час ставити крапку. Бо що та держава їм дала. Краще поржати і звалити.
Тому позатикайте свої писки на поляків. Ви куди втікати будете ...
показать весь комментарий
05.10.2025 08:18 Ответить
Чого мені тікати? - тут родився - тут хрестився - тут і помру
показать весь комментарий
05.10.2025 08:21 Ответить
ніби у вас є вибір
він був в 2019 у всіх
показать весь комментарий
05.10.2025 08:26 Ответить
То шо? - кожен день посипати голову попелом - потрібно битися триматися і надіятись на Захід
показать весь комментарий
05.10.2025 08:30 Ответить
Тупий нарід, контужений 95 кварталом, вибір таке зробив. Вибрали"аби не Порошенко". А ще"чисто поржати". Порошенко нема вже шостий рік. Правда на фронті постійно. А от ржати-73% контужених вже щось не сильно хочеться. Я не з них. Але і мені не весело. Перспективи у нас похмурі. Хіба що розовыми фламінго влупимо по владивостоку.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:05 Ответить
Ми вже балістикою б'ємо,аж гай шумить. Тільки десь вона щезає.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:11 Ответить
Сікорський сказав - ми Захід України можемо прикрити - я ж його за язик не тягнув
показать весь комментарий
05.10.2025 08:27 Ответить
Хто ми - поляки чи країни заходу ?
Питання для нашої влади чому вони не приймають пропозицію.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:29 Ответить
Балачки - ше перших днів Зеля просив - прикрийте нам небо
показать весь комментарий
05.10.2025 08:32 Ответить
Зеля "просив" в хамській формі прикрити небо над усією Україною-фактично він "просив" вступити єс в війну з рашкою
показать весь комментарий
05.10.2025 08:37 Ответить
Гарно написано
показать весь комментарий
05.10.2025 08:36 Ответить
Ксенія, на жаль Ви праві до останнього слова. Якби ми не ставилися до поляків, а вони мають досить багату країну, мають націю, мають армію і мають прикриття з НАТО. А ще крім всього-вони мають! нас. Причому, мають нас абсолютно без всяких зусиль. Декілька мільйонів українців добровільно поїхало батрачити до них. І вважаю це за життєвий успіх. Сам знаю декілька десятків таких.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:57 Ответить
якщо ваші знайомі тут отримували 10-15 тисяч, а в Польщі мінімум 40, то мабуть це успіх.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:02 Ответить
Ви кажете, 40 000 отримувати в Польщі це успіх? Якого дідька ми тут всі сидимо? Їдемо в Польщу на малину. І х** з нею з тою Україною
показать весь комментарий
05.10.2025 09:07 Ответить
де я таке сказав? цитату можна?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:26 Ответить
❗️Черговий наймасованіший комбінований удар по території України - монітори публікують мапу польоту цілей та їх орієнтовну кількість

⚠️Більше 700 БпЛА різних типів.

❗До 50 крилатих ракет "Х-101", "Калібр" з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з моря.

❗2 аеробалістичні ракети"Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
показать весь комментарий
05.10.2025 07:50 Ответить
Основний напрямок удару - Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.
показать весь комментарий
05.10.2025 07:54 Ответить
Хватить передруковувати вечірню 'труху'.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:42 Ответить
Шо там операція павутина?Ау?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:58 Ответить
military secret
показать весь комментарий
05.10.2025 07:59 Ответить
Що секрет?Пошуміли,попіарилися і результату-0?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:18 Ответить
Результат, якраз є. Загалом, кількість та масованість саме ракетних обстрілів поменшала. росія вже не може проводити масовані ракетні обстріли так часто, як вона це робила до цього. Ресурс літаків скінченний і цього ресурсу стало набагато менше.
Це ж очевидні речі. Але ви робите вигляд, наче цього немає, що ви не бачите цього. Та ************ тезу, що будь-які дії з протидії України російському агресору - "марні" (навіть, якщо ці дії справді успішні). Яка буде наступна ваша теза, за такою логікою, здогадатися не важко: капітулювати перед росією.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:42 Ответить
Брехня.Не помітнe,чомусь,"зменшення".І не потрібно приписувати мені те що я не писав.Суть в тому що єдина "протидія" це піар порожній виявляється
показать весь комментарий
05.10.2025 09:21 Ответить
На Львів ше летять ракети і Шахеди - немає там захисту
показать весь комментарий
05.10.2025 08:03 Ответить
Раха нарощує виробництво дронів та ракет,що було передбачувано після невдач в наземних операціях.Влада зрадників дає ворогу час для нарощування потужностей ніяк не реагуючи на ситуацію крім тупих промов наріка.Нарік знищить Україну.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:03 Ответить
Вкотре нагадую: мирних українців в Україні щодня вбивають НЕ дії "української влади", "Заходу", "НАТО".

Українців у їх домівках вбивають КАЦАПСЬКІ ТЕРОРИСТИЧНІ ВИЇБКИ!

Тому.
1. СОУ мусять винищити буквально усіх кацапів, в т.ч. самок і личинок.
Усіх.
2. Кожен, хто намагається спотворити цю ясну як Божий день правду -- кацапідарський агент і бот.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:03 Ответить
Бездіяльність влади вбиває українців
показать весь комментарий
05.10.2025 08:05 Ответить
ага, і влада ******* до того що підори.ру отримали таку унікальну можливость непричетна? певно жартуєшь?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:35 Ответить
Чим знищити? Голою жопою? Твій земленський західні гроші на золоті унітази пустив, щоб не було ні ракет, ні ППО.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:59 Ответить
Всі мусять. Особисто що мусите ви? Якщо ви воюєте-респект. Якщо лупите із гармати з-за дивана-трохи відпочиньте.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:59 Ответить
Згодом появляться висери головного статиста України.Скаже,що треба посилити тиск,санкції,ППО.За відповіді вже не каже.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:06 Ответить
Найгірше,що дешеві промови діють на тупе бидло ніби гіпноз.Завдяки такому трюку тупий нарк прийшов до влади.Всі мовчки спостерігають,як потужний ЗЕ допомагає пуйлу нищити Україну.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:19 Ответить
Такої канонади ППО Львів ще чув. Велика шана та подяка Захисникам. Ганьба ішакам, дєрмакам і їм подібним.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:19 Ответить
хтось ще вірить, що ми винесемо всі нпз кацапів і так змусимо їх ідступити ? та вони нам всю енергетику винесуть ще до початку опалювального сезону, сотні дронів за раз не контраться нічим, їх просто не можливо всі перехопити, хоча генштаб і пише кожного разу якусь дічь , що 90 % сбити/заглушено, але реальність ми бачимо за вікном
показать весь комментарий
05.10.2025 08:21 Ответить
Винисити треба не лише НПЗ - виносити потрібно ТЕЦ і електростанції. Всі. Вже зрозуміло, що спокійно пережити зиму вони нам не дадуть. Але їм зиму пережити буде важче. Зима у них лютіша.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:33 Ответить
Може вас туди відіслати, винесете?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:19 Ответить
Петріоти для Львова? Звичайно ні. Дрони перехоплювачі? Звичайно ні. Фламіндічі по москві? Звичайно ні. Потужний відосик? Так!
показать весь комментарий
05.10.2025 08:22 Ответить
відосиковий припіздент
у когось всі здобутки лише на папері, а в нашого у відосиках
скільки років війни, купа допомоги, а воно крало, нічого для захисту нормального не створило
Кацапи газосховища побили. 60 % запасів власного газу у повітря пішло. Опалювальний сезон під загрозою.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:24 Ответить
Львівська обласна військова (державна) адміністрація - загугліть, що це таке. спитайте в них, що там з дронами перехоплювачами.

ніхто в західних областях петріоти ставити не буде. вони потрібні ближче до фронту. не повірите, але Запоріжжя, Дніпро, Одесу, Київ Чернігів Суми, трохи частіше обстрілюють так сильно. ну як трохи частіше, раз на тиждень в середньому.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:36 Ответить
зе-маланець де черговий-хуцповідосик?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:39 Ответить
Де наша зброя, де наша потужна відповідь, чим займається наша опозиція ?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:58 Ответить
В тому що немає зброї,відповіді то винна в цьому опозиція,а не діюча влада,браво!!!👍👍👍
показать весь комментарий
05.10.2025 09:19 Ответить
Та немає ніякої опозиції. Всі язики в дупу зєрмака засунули.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:21 Ответить
Аааа що може опозийія зробити з коаліцією моносброда з жпж?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:24 Ответить
 
 