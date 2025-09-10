РУС
Массированный ракетный обстрел
Удар РФ по Львову: на город летели 10 ракет и около 60 дронов, обломки попали в гражданский склад.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 10 сентября 2025 года, ночью во время массированной атаки РФ на Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил наши силы ПВО за то, что не допустили беды.

"Нет жертв, нет разрушений жилого фонда", - уточнил глава города.

Есть попадание обломков в гражданский склад. На данный момент специалисты оценивают ущерб.

Львов после обстрела
Фото: Андрей Садовый / Телеграм-канал
Львов после обстрела
Фото: Андрей Садовый / Телеграм-канал
Львов после обстрела
Фото: Андрей Садовый / Телеграм-канал

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.

Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области. Львов также находился под ударом РФ.

По Луцку ударили вражеские дроны, там обошлось без серьезных разрушений. На Житомирщине из-за атаки РФ погиб человек, повреждены предприятия и дома.

Львов (4635) обстрел (29464) Львовская область (3005) Львовский район (95)
Коригувальників, треба там де піймали, одразу й вішати! Це їх буде більше мотивувати, не гадити де живеш!
Життя, підтверджує цю істину!
10.09.2025 09:23 Ответить
Нігуя собі - на Львів летіло 10 ракет і всіх приземлили - ППО посилилось
10.09.2025 09:25 Ответить
коли є чим працювати - то є результат
10.09.2025 09:32 Ответить
Більше 10 ракет та 60 дронів і тільки "уламки"? Шо, все збило певео? Ще про суху траву напиши.
10.09.2025 09:33 Ответить
ну якщо ти, бот, ще пишеш значить ти ще живий і ППО справилася
10.09.2025 09:35 Ответить
Брехун
10.09.2025 10:21 Ответить
Літаки над хатою пролітали на висоті декілька сотень метрів. Після цього звук від ракет і дронів відразу зникав.
10.09.2025 10:26 Ответить
 
 