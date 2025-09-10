Удар РФ по Львову: на город летели 10 ракет и около 60 дронов, обломки попали в гражданский склад.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 10 сентября 2025 года, ночью во время массированной атаки РФ на Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил наши силы ПВО за то, что не допустили беды.
"Нет жертв, нет разрушений жилого фонда", - уточнил глава города.
Есть попадание обломков в гражданский склад. На данный момент специалисты оценивают ущерб.
Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.
Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области. Львов также находился под ударом РФ.
По Луцку ударили вражеские дроны, там обошлось без серьезных разрушений. На Житомирщине из-за атаки РФ погиб человек, повреждены предприятия и дома.
