Рашисты атаковали дронами Волынь: горело предприятие в Луцком районе (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 сентября 2025 года, враг в очередной раз атаковал Луцкую громаду, используя ударные БпЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

"Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует", - уточнил он.

Впрочем, как отмечается, есть сообщения от граждан об обнаруженных обломках вражеских БПЛА в отдельных локациях громады, соответствующие службы работают на местах.

Обновленная информация

Как позже сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий, Волынь пережила массированную атаку. На территории области зафиксировали несколько десятков вражеских БПЛА.

"К счастью, погибших и раненых нет. Что касается последствий, то в результате убытия произошло возгорание на одном из производственных помещений. Все соответствующие службы работают на местах падения обломков, чтобы убедиться, что территория безопасна", - уточнил он.

Как позже проинформировали в ГСЧС, спасатели ликвидировали масштабный пожар после российского обстрела.

"Сегодня ночью подразделения ГСЧС Волыни и местной пожарной охраны поселка Цумань выезжали на ликвидацию последствий вражеского обстрела. В Луцком районе загорелось предприятие. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 1000 кв.м. Пожарные работали несколько часов. Пожар удалось ликвидировать утром", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Пострадавших нет.

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.

Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области. Львов также находился под ударом РФ.