Рашисти атакували дронами Волинь: горіло підприємство у Луцькому районі (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 вересня 2025 року, ворог вчергове атакував Луцьку громаду, використовуючи ударні БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потерпілих та загиблих немає.

"Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня", - уточнив він.

Втім, як зазначається, є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, Волинь пережила масовану атаку. На території області зафіксували кілька десятків ворожих БпЛА.

"На щастя, загиблих та поранених немає. Щодо наслідків, то внаслідок збиття відбулося загорання на одному з виробничих приміщень. Усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків, аби переконатися, що територія безпечна", - уточнив він.

Як згодом поінформували у ДСНС, рятувальники ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу.

"Сьогодні вночі підрозділи ДСНС Волині та місцевої пожежної охорони селища Цумань виїжджали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. У Луцькому районі зайнялося підприємство. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 кв.м. Вогнеборці працювали кілька годин. Пожежу вдалося ліквідувати вранці", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Постраждалих немає.

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.