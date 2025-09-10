2 700 6
Удар РФ по Вінниці: пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Вінницю, внаслідок чого пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - зазначили там.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами.
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)