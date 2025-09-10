УКР
Удар РФ по Вінниці: пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Вінницю, внаслідок чого пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - зазначили там.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами.

Читайте: РФ атакувала складські приміщення та господарську будівлю в Ізмаїльському районі Одещини

Наслідки удару РФ по Вінниці 10 вересня 2025 року
Наслідки удару РФ по Вінниці 10 вересня 2025 року
Наслідки удару РФ по Вінниці 10 вересня 2025 року
Наслідки удару РФ по Вінниці 10 вересня 2025 року

Вінниця (647) Вінницька область (1074) обстріл (30801) Вінницький район (44)
А де нашь Лють Муть Коломуть Буханка Хламінго Чєбурек ААА
10.09.2025 09:13 Відповісти
Де де... На відосіках їх тільки і видно було...
10.09.2025 10:34 Відповісти
Zелена мразота де удари у відповідь по інфраструктурі Москви і чЛенінбургу?
10.09.2025 09:15 Відповісти
Зебіл не хоче у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
10.09.2025 09:16 Відповісти
Ну як до цього зеленого телепня не дійде, що його з цими відосіками про вундервафлі давно на рашці розкусили? Ніхто розумний про реальну ефективну зброю не буде кричати з кожної праски...
10.09.2025 10:39 Відповісти
 
 