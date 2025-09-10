Удар РФ по Виннице: пострадал 31 человек, повреждена гражданская и промышленная инфраструктура (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Винницу, в результате чего повреждена гражданская и промышленная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены кровли", - отметили там.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницкую область ракетами.

Обновлено

Как сообщается в телеграмм-канале ГСЧС, в Виннице 31 пострадавший в результате российского обстрела, среди них 3 детей







