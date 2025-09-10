РУС
Новости Обстрелы Виннитчыны
5 026 10

Удар РФ по Виннице: пострадал 31 человек, повреждена гражданская и промышленная инфраструктура (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Винницу, в результате чего повреждена гражданская и промышленная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены кровли", - отметили там.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницкую область ракетами.

Читайте: РФ атаковала складские помещения и хозяйственное здание в Измаильском районе Одесской области

Обновлено

Как сообщается в телеграмм-канале ГСЧС, в Виннице 31 пострадавший в результате российского обстрела, среди них 3 детей

Последствия удара РФ по Виннице 10 сентября 2025 года
Автор: 

Винница (747) Винницкая область (1089) обстрел (29464) Винницкий район (42)
Топ комментарии
+10
Zелена мразота де удари у відповідь по інфраструктурі Москви і чЛенінбургу?
10.09.2025 09:15 Ответить
+10
Зебіл не хоче у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
10.09.2025 09:16 Ответить
+5
Де де... На відосіках їх тільки і видно було...
10.09.2025 10:34 Ответить
А де нашь Лють Муть Коломуть Буханка Хламінго Чєбурек ААА
10.09.2025 09:13 Ответить
Де де... На відосіках їх тільки і видно було...
10.09.2025 10:34 Ответить
є Потужні цеха з освоєння рожевої фарби.
Виробництво ( мультфільмів кварталу) будуть: нарощувати, масштабувати, кластерізувати, діжиталізувати, аджендувати, потужнувати, посилювати, обговорювати, постанови штампувати на Ставці
10.09.2025 15:41 Ответить
Zелена мразота де удари у відповідь по інфраструктурі Москви і чЛенінбургу?
10.09.2025 09:15 Ответить
Зебіл не хоче у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
10.09.2025 09:16 Ответить
Ну як до цього зеленого телепня не дійде, що його з цими відосіками про вундервафлі давно на рашці розкусили? Ніхто розумний про реальну ефективну зброю не буде кричати з кожної праски...
10.09.2025 10:39 Ответить
Не спішіть. Майте терпіння. Їх ше перефарбовують...
10.09.2025 15:41 Ответить
рашистське фсбе.готує чере "подляка", черговий вечірній зелений мультфільм " для й,,,нутого наріду" котрий в 2019 році обрав для України .своїх дітей і внуків "зелено- прорашистське похоронне бюро"
10.09.2025 15:41 Ответить
Чула.О 6.00.Живу 25 км.Від місця події.Добра вибухова хвиля була.Сумно.
10.09.2025 15:41 Ответить
 
 