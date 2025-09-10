5 556 11
Удар РФ по Вінниці: постраждала 31 людина, пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Вінницю, внаслідок чого пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - зазначили там.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами.
Оновлено
Як повідомляється в телеграм-каналі ДСНС, у Вінниці 31 постраждалий внаслідок російського обстрілу, серед них 3 дітей
Топ коментарі
+11 Старый зольдат
показати весь коментар10.09.2025 09:15 Відповісти Посилання
+11 Філ Менко
показати весь коментар10.09.2025 09:16 Відповісти Посилання
+5 Александр Павлов #594157
показати весь коментар10.09.2025 10:34 Відповісти Посилання
Виробництво ( мультфільмів кварталу) будуть: нарощувати, масштабувати, кластерізувати, діжиталізувати, аджендувати, потужнувати, посилювати, обговорювати, постанови штампувати на Ставці
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
Московія після такого повнинна палати місяць!