УКР
Новини Обстріли Вінниччини
5 556 11

Удар РФ по Вінниці: постраждала 31 людина, пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Вінницю, внаслідок чого пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - зазначили там.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами.

Читайте: РФ атакувала складські приміщення та господарську будівлю в Ізмаїльському районі Одещини

Оновлено

Як повідомляється в телеграм-каналі ДСНС, у Вінниці 31 постраждалий внаслідок російського обстрілу, серед них 3 дітей

Наслідки удару РФ по Вінниці 10 вересня 2025 року
Автор: 

Вінниця (647) Вінницька область (1079) обстріл (30801) Вінницький район (44)
Топ коментарі
+11
Zелена мразота де удари у відповідь по інфраструктурі Москви і чЛенінбургу?
показати весь коментар
10.09.2025 09:15 Відповісти
+11
Зебіл не хоче у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
показати весь коментар
10.09.2025 09:16 Відповісти
+5
Де де... На відосіках їх тільки і видно було...
показати весь коментар
10.09.2025 10:34 Відповісти
А де нашь Лють Муть Коломуть Буханка Хламінго Чєбурек ААА
показати весь коментар
10.09.2025 09:13 Відповісти
Де де... На відосіках їх тільки і видно було...
показати весь коментар
10.09.2025 10:34 Відповісти
є Потужні цеха з освоєння рожевої фарби.
Виробництво ( мультфільмів кварталу) будуть: нарощувати, масштабувати, кластерізувати, діжиталізувати, аджендувати, потужнувати, посилювати, обговорювати, постанови штампувати на Ставці
показати весь коментар
10.09.2025 15:41 Відповісти
Zелена мразота де удари у відповідь по інфраструктурі Москви і чЛенінбургу?
показати весь коментар
10.09.2025 09:15 Відповісти
Зебіл не хоче у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
показати весь коментар
10.09.2025 09:16 Відповісти
Ну як до цього зеленого телепня не дійде, що його з цими відосіками про вундервафлі давно на рашці розкусили? Ніхто розумний про реальну ефективну зброю не буде кричати з кожної праски...
показати весь коментар
10.09.2025 10:39 Відповісти
Не спішіть. Майте терпіння. Їх ше перефарбовують...
показати весь коментар
10.09.2025 15:41 Відповісти
рашистське фсбе.готує чере "подляка", черговий вечірній зелений мультфільм " для й,,,нутого наріду" котрий в 2019 році обрав для України .своїх дітей і внуків "зелено- прорашистське похоронне бюро"
показати весь коментар
10.09.2025 15:41 Відповісти
Чула.О 6.00.Живу 25 км.Від місця події.Добра вибухова хвиля була.Сумно.
показати весь коментар
10.09.2025 15:41 Відповісти
Народ України від "влади" вимагає відповідної й адекватної помсти за всі спричинені страждання!!!
Московія після такого повнинна палати місяць!
показати весь коментар
10.09.2025 17:20 Відповісти
 
 