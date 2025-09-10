Удар РФ по Львову: на місто летіли 10 ракет і близько 60 дронів, уламки влучили у цивільний склад. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 вересня 2025 року, вночі під час масованої атаки РФ на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував нашим силам ППО за те, що не допустили біди.

"Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду", - уточнив очільник міста.

Є потрапляння уламків у цивільний склад. Наразі фахівці оцінюють збитки.

Фото: Андрій Садовий / Телеграм-канал

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.

По Луцьку вдарили ворожі дрони, там минулося без серйозних руйнувань. На Житомирщині через атаку РФ загинула людина, пошкоджено підприємства та будинки.