Новини Масований ракетний обстріл
6 075 12

Удар РФ по Львову: на місто летіли 10 ракет і близько 60 дронів, уламки влучили у цивільний склад. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 вересня 2025 року, вночі під час масованої атаки РФ на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував нашим силам ППО за те, що не допустили біди.

"Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду", - уточнив очільник міста.

Є потрапляння уламків у цивільний склад. Наразі фахівці оцінюють збитки.

Також читайте: Удар РФ по Вінниці: пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Львів після обстрілу
Фото: Андрій Садовий / Телеграм-канал
Львів після обстрілу
Фото: Андрій Садовий / Телеграм-канал
Львів після обстрілу
Фото: Андрій Садовий / Телеграм-канал

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.

По Луцьку вдарили ворожі дрони, там минулося без серйозних руйнувань. На Житомирщині через атаку РФ загинула людина, пошкоджено підприємства та будинки.

Автор: 

Львів (3142) обстріл (30801) Львівська область (2541) Львівський район (110)
Топ коментарі
+11
ну якщо ти, бот, ще пишеш значить ти ще живий і ППО справилася
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
+8
Коригувальників, треба там де піймали, одразу й вішати! Це їх буде більше мотивувати, не гадити де живеш!
Життя, підтверджує цю істину!
показати весь коментар
10.09.2025 09:23 Відповісти
+8
Нігуя собі - на Львів летіло 10 ракет і всіх приземлили - ППО посилилось
показати весь коментар
10.09.2025 09:25 Відповісти
коли є чим працювати - то є результат
показати весь коментар
10.09.2025 09:32 Відповісти
Більше 10 ракет та 60 дронів і тільки "уламки"? Шо, все збило певео? Ще про суху траву напиши.
показати весь коментар
10.09.2025 09:33 Відповісти
З чим "справилося"? Суцільний хлам , пролупи очі, попитай людей - розбиті підприємства, цехи, склади. Нічого вони не збивають - тільки пи.дять.
показати весь коментар
10.09.2025 12:42 Відповісти
Ще одна нині вилуплена ботина. Пашьол вон, кацапе - здєсь воткі нєт.
показати весь коментар
10.09.2025 12:56 Відповісти
Брехун
показати весь коментар
10.09.2025 10:21 Відповісти
Літаки над хатою пролітали на висоті декілька сотень метрів. Після цього звук від ракет і дронів відразу зникав.
показати весь коментар
10.09.2025 10:26 Відповісти
Підтверджую. Два шахеда летіли в напрямку, де я живу, після прольоту нашого - зникли.
показати весь коментар
10.09.2025 11:42 Відповісти
Коли літаки пролітають над хатою - любі звуки в небі зникають (глушаться від реактивного двигуна). Треба було рахувати і слухати вибухи, струси землі, спалахи і заграви від пожеж - то ракети і дрони вражали цілі.
показати весь коментар
10.09.2025 12:55 Відповісти
Помрій , або як у вас там кажуть помєчтай)
показати весь коментар
10.09.2025 13:08 Відповісти
 
 