Родина з 4 осіб загинула, ще 6 людей травмовані через атаку РФ на Львівщину. Зруйновано будинок, 8 пошкоджені (оновлено). ФОТОрепортаж
За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, дві травмовані.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на місцях працюють всі профільні служби.
Більше інформації на цю мить немає.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки на Львівщину.
"Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.
За інформацією ОВА, у Лапаївці ворог поцілив по житловій забудові - кількість загиблих зросла до чотирьох людей.
За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім - пошкоджені.
Загалом у області травми отримали шестеро людей.
На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.
Як згодом повідомили в прокуратурі, внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.
Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.
Прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях подій, фіксують наслідки ворожих ударів і документують воєнні злочини РФ. До проведення слідчих дій залучено криміналістів, вибухотехніків і судових експертів.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.
Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мільйони. Можна і по обласних і крайових центрах, але результат не буде таким ефектним. Якщо хтось є настільки наївним, що сподівається на домовленість з кчцапами - то ні, це їх не зупинить, як крокодила, чи акулу, які відчули кров, цей факт спонукає лише до ще більшої агресії.
Давно помічено їх слабі точки - НПЗ Животворяшіє і кофорт РублЯвкі та мегаполісу
Я то думав що родичи й колеги упороті... А може дійсно пів-країни ( підлога краю?) стали ЗzEленим братством???
В мене телевізора не було й немає, хочу зрозуміти що у простого наріду в головах твориться???
Йому сниться, що він вдруге став президентом, НАБУ та САП вже підконтрольні, а Порошенка посадили до в'язниці за державну зраду.
Шапітолій у будь якому разі щасливий!!
:
#- довга війна = довгий деребан і необмежена влада. А також вибивання пасіонаріїв і політичних діячів ( Як Парубій) .
#- перемога пуйла = вони в шоколаді як гауляйтери або на іспанських вілах.
#- раптовий надрив і падіння рашки = політична перемога через Марафон, всесвітні оплески, слава, Потужний Дерибан на асфальті і "відновленні".
зе це Прівговор для Держави!! Тільки відсторонення Шапіто Кагалу дає Майбутнє