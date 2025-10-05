Родина з 4 осіб загинула, ще 6 людей травмовані через атаку РФ на Львівщину. Зруйновано будинок, 8 пошкоджені (оновлено). ФОТОрепортаж

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, дві травмовані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місцях працюють всі профільні служби.

Більше інформації на цю мить немає.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки на Львівщину.

"Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

















На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

За інформацією ОВА, у Лапаївці ворог поцілив по житловій забудові - кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім - пошкоджені.

Загалом у області травми отримали шестеро людей.

На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.

Як згодом повідомили в прокуратурі, внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.

Прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях подій, фіксують наслідки ворожих ударів і документують воєнні злочини РФ. До проведення слідчих дій залучено криміналістів, вибухотехніків і судових експертів.

