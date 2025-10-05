УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Львівщину
6 304 18

Родина з 4 осіб загинула, ще 6 людей травмовані через атаку РФ на Львівщину. Зруйновано будинок, 8 пошкоджені (оновлено). ФОТОрепортаж

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, дві травмовані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місцях працюють всі профільні служби.

Більше інформації на цю мить немає.

Читайте: Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО

Оновлена інформація

За даними ДСНС, 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки на Львівщину.

"Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу
Львівщина після обстрілу

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

За інформацією ОВА, у Лапаївці ворог поцілив по житловій забудові - кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім - пошкоджені.

Загалом у області травми отримали шестеро людей.

На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.

Як згодом повідомили в прокуратурі, внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.

Прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях подій, фіксують наслідки ворожих ударів і документують воєнні злочини РФ. До проведення слідчих дій залучено криміналістів, вибухотехніків і судових експертів.

львівщина

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

обстріл (31191) жертви (1910) Львівська область (2572)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
У кацапів конкретна мета - не дати Україні пережити зиму. Їх можуть спинити лише масові і сильні завивання їхніх цивільних на болотах, якщо ие ж саме робити у відповідь з їхньою інфраструктурою. Причому бити треба по мегаполісах, де вижити важко і де більше звикли до комфорту. Бажано - по мацкві і пітері, де у випадку вдалого влучання без світла і тепла і їді залишаться одразу
мільйони. Можна і по обласних і крайових центрах, але результат не буде таким ефектним. Якщо хтось є настільки наївним, що сподівається на домовленість з кчцапами - то ні, це їх не зупинить, як крокодила, чи акулу, які відчули кров, цей факт спонукає лише до ще більшої агресії.
показати весь коментар
05.10.2025 10:15 Відповісти
+6
Якщо воно і справді було б слабеньке, то всі вже три роки без світла сиділи би. Краще б подякував нашим ППО, що можеш на цензорі срати.
показати весь коментар
05.10.2025 11:00 Відповісти
+5
А, ваЗЕлін вже пообіцяв страшенно страшну відповідь?
показати весь коментар
05.10.2025 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У кацапів конкретна мета - не дати Україні пережити зиму. Їх можуть спинити лише масові і сильні завивання їхніх цивільних на болотах, якщо ие ж саме робити у відповідь з їхньою інфраструктурою. Причому бити треба по мегаполісах, де вижити важко і де більше звикли до комфорту. Бажано - по мацкві і пітері, де у випадку вдалого влучання без світла і тепла і їді залишаться одразу
мільйони. Можна і по обласних і крайових центрах, але результат не буде таким ефектним. Якщо хтось є настільки наївним, що сподівається на домовленість з кчцапами - то ні, це їх не зупинить, як крокодила, чи акулу, які відчули кров, цей факт спонукає лише до ще більшої агресії.
показати весь коментар
05.10.2025 10:15 Відповісти
Але у кацапів є 2 джокери в рукаві,Зелупа і Йермачило,які працюватимуть над посиленням їх ударів по Україні...
показати весь коментар
05.10.2025 10:52 Відповісти
хибна концепція
показати весь коментар
05.10.2025 11:13 Відповісти
Чого? Обоснуйте??
Давно помічено їх слабі точки - НПЗ Животворяшіє і кофорт РублЯвкі та мегаполісу
показати весь коментар
05.10.2025 11:56 Відповісти
Праві!! МоксКва перша ціль!! Якщо дійсно Фламіндіч не проскочить через ппо Мкада, то можно той мкад ( нутррщі московії) одрізати від комунікацій, валити трансформатори та ЛЕП
показати весь коментар
05.10.2025 11:55 Відповісти
А, ваЗЕлін вже пообіцяв страшенно страшну відповідь?
показати весь коментар
05.10.2025 10:19 Відповісти
він,за "дивним" збігом за кордоном,на саміті. думаю,нам завтра-післязавтра покажуть відео польотів поодиноких зе-шахедів на росмістами,покажуть якусь розбиту шибку,покажуть завивання якоїсь кацапки і нам стане зрозуміло,що відплата кацапам була адекватною і рішучою...
показати весь коментар
05.10.2025 10:54 Відповісти
Слухайте, а хіба це ніхто не обговорює, оці всі "збіги"? ....
Я то думав що родичи й колеги упороті... А може дійсно пів-країни ( підлога краю?) стали ЗzEленим братством???

В мене телевізора не було й немає, хочу зрозуміти що у простого наріду в головах твориться???
показати весь коментар
05.10.2025 11:59 Відповісти
Потужні обіцянки про потужну відповідь в нього в вечорі,а вдень в нього підробіток коментатора -статиста ,прес секретаря міноборони Украіни.
показати весь коментар
05.10.2025 11:01 Відповісти
Потужний 🤡 торчок ще спить...
Йому сниться, що він вдруге став президентом, НАБУ та САП вже підконтрольні, а Порошенка посадили до в'язниці за державну зраду.
показати весь коментар
05.10.2025 10:52 Відповісти
ванечка попроси в кремлі нову методику, ця вже давно приїлася )))
показати весь коментар
05.10.2025 11:13 Відповісти
Та він же не критикує Президента!! А каже що Торчок хоче посадити Головнокомандувача
показати весь коментар
05.10.2025 12:00 Відповісти
Московитами назад треба відправити УСІ їхні ракети і дрони. Але єврейський клоун на це не здатний. Його треба прибрати. Бо йому вигідна довга війна. Коли сирський щотижня здає по два села. Вдруге це єврейське чудо не виберуть. Це точно.
показати весь коментар
05.10.2025 10:55 Відповісти
Давно той самий висновок зробив!!
Шапітолій у будь якому разі щасливий!!
:
#- довга війна = довгий деребан і необмежена влада. А також вибивання пасіонаріїв і політичних діячів ( Як Парубій) .
#- перемога пуйла = вони в шоколаді як гауляйтери або на іспанських вілах.
#- раптовий надрив і падіння рашки = політична перемога через Марафон, всесвітні оплески, слава, Потужний Дерибан на асфальті і "відновленні".

зе це Прівговор для Держави!! Тільки відсторонення Шапіто Кагалу дає Майбутнє
показати весь коментар
05.10.2025 12:04 Відповісти
Через всю Україну стільки заліза долетіло - Слабеньке в нас ППО
показати весь коментар
05.10.2025 10:56 Відповісти
Якщо воно і справді було б слабеньке, то всі вже три роки без світла сиділи би. Краще б подякував нашим ППО, що можеш на цензорі срати.
показати весь коментар
05.10.2025 11:00 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 11:08 Відповісти
Знову терор проти мирних громадян ,знову загинула дитина,бодай ви всі виздихали кацапські варвари ,смерть терористу путіну.
показати весь коментар
05.10.2025 11:46 Відповісти
 
 