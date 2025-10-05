УКР
Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО

У Львові після атаки РФ горить індустріальний парк Sparrow.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", - зауважив він.

Також читайте: Рашисти вдарили по Запоріжжю: щонайменше десять прильотів, загинула людина, 9 поранених.

горить Sparrow

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Також повідомлялося, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

За ті вкрадені сотні мільярдів рєзніковими-міндічами і другої зЄленої сволоти можна було б закопати глибоко під поверхню Землі всі значимі для оборони і економіки підприємства, а щоб на дронахта ракетах не крали, то нічого взалі б не залітало глибоко в тил. ІМХО.
05.10.2025 08:50 Відповісти
Де ж фламінго? Зе казав виробляють но-стоп.Який він пі@дун.Стосовно мера Садового,цей придурок навів на обєкт.Недавно дав інтервю про відкриття.Ось пропіарився,чмо.
05.10.2025 08:53 Відповісти
05.10.2025 09:05 Відповісти
А ми кацапів асфальтом
05.10.2025 08:49 Відповісти
Хіба до цього часу війна була не всерйоз ? Коли кацапня запускала по Україні сотню ракет за одну ніч , це було не всерйоз ?
05.10.2025 08:54 Відповісти
Тепер, до ракет, 700 дронів.
05.10.2025 09:40 Відповісти
кацапи просто планомірно збільшують виробництво дронів і ракет. розвідка про це сто тисяч разів казала. чому ми не запускаємо безпілотники по заводам з виготовлення шахедів? та й нпз не часто горять.
05.10.2025 08:56 Відповісти
Бо фейкові фламінго не літають
05.10.2025 08:57 Відповісти
05.10.2025 09:05 Відповісти
Ага, Львів - всерйоз. А Київ, Харків, Дніпро, Одеса та ще десятки місто то невсерйоз?
05.10.2025 09:03 Відповісти
Судя по ответу, ты 100% лупишь из гарматы на старом диване. Воюй дальше.
05.10.2025 10:01 Відповісти
Міндіч з шиферами-недострєльонними, шурмою та нагородженими приблудами95, клепають гроші на теревенях Оманських про «ФЛАМІНГО»!!
Керівники в КМУ СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ МОУ РНБОУ ……., виконують лише єрмака-татарова-гетьманцева «завдання»!!
Щось забзділося в Урядовому кварталі, треба невідкладні провітрювання отих осіб, в Лукянівському СІЗО!?!?
05.10.2025 09:22 Відповісти
Де й.о.б.а.н.и.й ,Відосік?
05.10.2025 08:53 Відповісти
Потрібна відповідь - кожна оборона пробивається - Ізраїль не дасть збрехати
показати весь коментар
вже монтується.
05.10.2025 08:57 Відповісти
буде вам відповідь - випускайте кракена Гундосіка!
05.10.2025 08:57 Відповісти
До речі, якщо це когось втішить, Ізраїль теж завжди доповідає що збили 99%. Клоуни скрізь однакові.
показати весь коментар
Всі промислові підприємства потрібно розмістити в козині і конче заспі
показати весь коментар
Пишуть шо Україна намацала у Кстово - 1700 км - НПЗ - горить
показати весь коментар
Якщо не рівняти з землею елабугу,то шахеди зрівняють нас.....
показати весь коментар
Ворог знищує Україну адекватної вілповіді немає ,влада безполрадна ,коли убють найкривавішого терориста путіна ?
показати весь коментар
Зелена шобла тут для того, щоб допомогти у знищенні. Через 10...20 років про це будуть вже писати, як про факт і фільми знімати. Все вийде назовні. В Україні з 2019 лідера нема - є тільки виконувач побажань клієнтів
показати весь коментар
ЗЕвлада не безпорадна ... просто вона займається іншим - війна крутиться , лавеха мутииться , закордонна нерухомість та рахунки збільшуються ... Умєров може підтвердити своєю американською нерухомістю!
показати весь коментар
Пісець і звізда . Головне ждемо від рояліста потужного відосика.
показати весь коментар
Був Індустріальний парк, й немає Індустріального парку!
А ворог лише тішиться всим цим, та зрозумійте ж на решті, ворог не лише там, за паребріком, ворог в Україні, на Банковій!
І буде він там доти, поки не витягнуть його за членограя, та повісять хитатись на Хрещатику!
Україно, Українці - до люстрації зрадників та крадіїв!
Бо якщо не зараз, то ніколи!
Бо якщо не зараз, то на віки імперське російське стойло!
05.10.2025 10:00 Відповісти
 
 