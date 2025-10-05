Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО

У Львові після атаки РФ горить індустріальний парк Sparrow.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", - зауважив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Також повідомлялося, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

