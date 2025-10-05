9 694 31
Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО
У Львові після атаки РФ горить індустріальний парк Sparrow.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", - зауважив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
Також повідомлялося, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.
Керівники в КМУ СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ МОУ РНБОУ ……., виконують лише єрмака-татарова-гетьманцева «завдання»!!
Щось забзділося в Урядовому кварталі, треба невідкладні провітрювання отих осіб, в Лукянівському СІЗО!?!?
кракенаГундосіка!
А ворог лише тішиться всим цим, та зрозумійте ж на решті, ворог не лише там, за паребріком, ворог в Україні, на Банковій!
І буде він там доти, поки не витягнуть його за членограя, та повісять хитатись на Хрещатику!
Україно, Українці - до люстрації зрадників та крадіїв!
Бо якщо не зараз, то ніколи!
Бо якщо не зараз, то на віки імперське російське стойло!