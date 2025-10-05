УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11211 відвідувач онлайн
Новини Вибух в Івано-Франківську
3 239 12

Рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи

шахед

Наразі ворог атакує дронами Прикарпаття.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Працює ППО! Не виходьте на вулицю! Перебувайте в безпечних місцях! Атака ворога триває!", - зазначила вона.

Зокрема, як інформує Суспільне, вибухи чути в Івано-Франківську.

Читайте: "Будуть масові відключення світла, а кількість ударів зростатиме з 10 жовтня по всій Україні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

"Знову працює ППО! Будьмо уважні", - інформує мер міста Руслан Марцінків.

Більше інформації щодо атаки РФ на Івано-Франківщину на цю мить немає. 

Автор: 

Івано-Франківськ (536) ППО (3607) Івано-Франківська область (990) дрони (5881) Івано-Франківський район (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тепер не знають до кого звертатись. А були ж часи коли Порошенко у всьому був винний.
Докеруванькались... Країну метр за метром випалюють
показати весь коментар
05.10.2025 08:35 Відповісти
+7
показати весь коментар
05.10.2025 08:41 Відповісти
+7
Та Сірьожа раз перднув в сторону Зеленського, так відразу ж повістка прийшла. Скавчав як побите цуценя, поки повістку не анулювали.
показати весь коментар
05.10.2025 08:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відосік бубачки дасть потужну відповідь на кацапський терор.💪
показати весь коментар
05.10.2025 08:35 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 08:38 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 08:41 Відповісти
Тепер не знають до кого звертатись. А були ж часи коли Порошенко у всьому був винний.
Докеруванькались... Країну метр за метром випалюють
показати весь коментар
05.10.2025 08:35 Відповісти
Та Сірьожа раз перднув в сторону Зеленського, так відразу ж повістка прийшла. Скавчав як побите цуценя, поки повістку не анулювали.
показати весь коментар
05.10.2025 08:44 Відповісти
поки є за за що рейнджа заправляти - все нормально.
показати весь коментар
05.10.2025 08:44 Відповісти
Доречі, а де зараз Порошенко?
показати весь коментар
05.10.2025 09:22 Відповісти
десь у справах
показати весь коментар
05.10.2025 09:35 Відповісти
Втік. Ховається у Венесуелі.
показати весь коментар
05.10.2025 09:38 Відповісти
А Порошенко разом зі ГО "Справа Громад", "Брати по зброї" привозить на "передок" все саме найнеобхідніше для ЗСУ. Вже більше ніж 7 млрдгрн..
https://youtu.be/HjT64qowHqU?si=SJfvRyBMA3-rkoA3
Це відео зняте пару днів тому.
А де зє?
А це відео теж відзнято 2 дні тому:
https://youtu.be/pTCl2jvMK2o?si=drs7ZkT5xYQzg3Ye
А це відео три дні тому: https://youtu.be/F1Vx3xhkhNU?si=azGNoCysKFjl1y91
І так далі, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, попутно відбиваючись від ЗЄленої п'ятої колони, котора "клепає" вже до 144 кримінальних справ проти нього, всілякі санкції і т. п.
показати весь коментар
05.10.2025 09:59 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 08:52 Відповісти
 
 