Рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи

Наразі ворог атакує дронами Прикарпаття.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Працює ППО! Не виходьте на вулицю! Перебувайте в безпечних місцях! Атака ворога триває!", - зазначила вона.

Зокрема, як інформує Суспільне, вибухи чути в Івано-Франківську.

"Знову працює ППО! Будьмо уважні", - інформує мер міста Руслан Марцінків.

Більше інформації щодо атаки РФ на Івано-Франківщину на цю мить немає.