Рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи
Наразі ворог атакує дронами Прикарпаття.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Працює ППО! Не виходьте на вулицю! Перебувайте в безпечних місцях! Атака ворога триває!", - зазначила вона.
Зокрема, як інформує Суспільне, вибухи чути в Івано-Франківську.
"Знову працює ППО! Будьмо уважні", - інформує мер міста Руслан Марцінків.
Більше інформації щодо атаки РФ на Івано-Франківщину на цю мить немає.
Ksenia VB
05.10.2025 08:35
Олександр Іванович Паламарчук
05.10.2025 08:41
Вадимир Каракай #398922
05.10.2025 08:44
Докеруванькались... Країну метр за метром випалюють
https://youtu.be/HjT64qowHqU?si=SJfvRyBMA3-rkoA3
Це відео зняте пару днів тому.
А де зє?
А це відео теж відзнято 2 дні тому:
https://youtu.be/pTCl2jvMK2o?si=drs7ZkT5xYQzg3Ye
А це відео три дні тому: https://youtu.be/F1Vx3xhkhNU?si=azGNoCysKFjl1y91
І так далі, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, попутно відбиваючись від ЗЄленої п'ятої колони, котора "клепає" вже до 144 кримінальних справ проти нього, всілякі санкції і т. п.