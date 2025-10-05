Рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы
Сейчас враг атакует дронами Прикарпатье.
Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
"Работает ПВО! Не выходите на улицу! Находитесь в безопасных местах! Атака врага продолжается!", - отметила она.
В частности, как информирует Суспільне, взрывы слышны в Ивано-Франковске.
"Опять работает ПВО! Будем внимательны", - информирует мэр города Руслан Марцинкив.
Больше информации об атаке РФ на Ивано-Франковскую область на данный момент нет.
Докеруванькались... Країну метр за метром випалюють