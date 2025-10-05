Рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы

Сейчас враг атакует дронами Прикарпатье.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Работает ПВО! Не выходите на улицу! Находитесь в безопасных местах! Атака врага продолжается!", - отметила она.

В частности, как информирует Суспільне, взрывы слышны в Ивано-Франковске.

Читайте: "Будут массовые отключения света, а количество ударов будет расти с 10 октября по всей Украине, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

"Опять работает ПВО! Будем внимательны", - информирует мэр города Руслан Марцинкив.

Больше информации об атаке РФ на Ивано-Франковскую область на данный момент нет.