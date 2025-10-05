РУС
Новости Взрыв в Ивано-Франковске
Рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы

Сейчас враг атакует дронами Прикарпатье.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Работает ПВО! Не выходите на улицу! Находитесь в безопасных местах! Атака врага продолжается!", - отметила она.

В частности, как информирует Суспільне, взрывы слышны в Ивано-Франковске.

Читайте: "Будут массовые отключения света, а количество ударов будет расти с 10 октября по всей Украине, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

"Опять работает ПВО! Будем внимательны", - информирует мэр города Руслан Марцинкив.

Больше информации об атаке РФ на Ивано-Франковскую область на данный момент нет.

Ивано-Франковск (843) ПВО (3161) Ивано-Франковская область (956) дроны (4955) Ивано-Франковский район (25)
Топ комментарии
+7
Тепер не знають до кого звертатись. А були ж часи коли Порошенко у всьому був винний.
Докеруванькались... Країну метр за метром випалюють
показать весь комментарий
05.10.2025 08:35 Ответить
+7
Та Сірьожа раз перднув в сторону Зеленського, так відразу ж повістка прийшла. Скавчав як побите цуценя, поки повістку не анулювали.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:44 Ответить
+6
показать весь комментарий
05.10.2025 08:38 Ответить
Відосік бубачки дасть потужну відповідь на кацапський терор.💪
показать весь комментарий
05.10.2025 08:35 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 08:38 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 08:41 Ответить
поки є за за що рейнджа заправляти - все нормально.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:44 Ответить
Доречі, а де зараз Порошенко?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:22 Ответить
десь у справах
показать весь комментарий
05.10.2025 09:35 Ответить
Втік. Ховається у Венесуелі.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:38 Ответить
зе-маланський де захист Українського народу від смертоносної навали,що у вирій з "фламінго,паляницями та іншими твоїми "потужними хуцповими висерами- подався"
показать весь комментарий
05.10.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 08:52 Ответить
 
 