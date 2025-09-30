"Будут массовые отключения света, а количество ударов будет расти с 10 октября по всей Украине, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

В Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре - таким образом враг хочет запугать население и оставить без света. Особенно бдительными украинцам стоит быть после 10 октября.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: хотя в его общине сейчас спокойно, центральные регионы и Киев переживают тяжелые последствия комбинированных ракетно-дронных атак РФ. В результате в некоторых пострадавших городах исчезла электроэнергия.

"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", - отметил Марцинкив.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии, если не будет массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

