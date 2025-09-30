РУС
"Будут массовые отключения света, а количество ударов будет расти с 10 октября по всей Украине, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

В Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре - таким образом враг хочет запугать население и оставить без света. Особенно бдительными украинцам стоит быть после 10 октября.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: хотя в его общине сейчас спокойно, центральные регионы и Киев переживают тяжелые последствия комбинированных ракетно-дронных атак РФ. В результате в некоторых пострадавших городах исчезла электроэнергия.

"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", - отметил Марцинкив.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии, если не будет массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Читайте также: РФ хочет вызвать блэкауты в Украине накануне зимы, - генсек ООН Гутерриш

Автор: 

война (1455) Ивано-Франковск (842) россия (97457) атака (564) Тарифы на электроэнергию (2206) Укрэнерго (667) Ивано-Франковская область (955) Марцинкив Руслан (99) Ивано-Франковский район (23)
Топ комментарии
+21
Хто цей нострадамус?
30.09.2025 15:54 Ответить
30.09.2025 15:54 Ответить
+11
Головний розвідник країни? Чи що? Чому вони всі плетуть всяку нісенітницю з питань, які їх взагалі не стосуються.
30.09.2025 15:55 Ответить
30.09.2025 15:55 Ответить
+7
По ходу, чувак проходе кастинг на "Буданова"...
30.09.2025 16:02 Ответить
30.09.2025 16:02 Ответить
30.09.2025 15:54 Ответить
30.09.2025 15:55 Ответить
дєбіл він і у Франківську дєбіл
30.09.2025 16:45 Ответить
30.09.2025 16:45 Ответить
А до 10 жовтня буде тихо ?
30.09.2025 15:55 Ответить
30.09.2025 15:55 Ответить
у Івано-Франківську і зараз відносно тихо. У всякому випадку, не порівняти з Києвом, Херсоном чи Дніпром
30.09.2025 16:31 Ответить
30.09.2025 16:31 Ответить
якщо не буде масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Джерело: https://censor.net/ua/v3577019
- але ж вони , звичайно , будуть !
Молодці - взагалі українців за ідіотів тримають !
30.09.2025 15:57 Ответить
30.09.2025 15:57 Ответить
"СІВАЧ ПАНІКИ"= "ПОСІБНИК РАШИСТА
30.09.2025 15:59 Ответить
30.09.2025 15:59 Ответить
А хіба не ясно!!?
У рашиків ціль проста і вперта , вони до неї прагнуть 12 років - довести Україну до банкрутства і капітуляції.
Тим більше без світла не покажуть Заспокійлий Марахвон
30.09.2025 16:53 Ответить
30.09.2025 16:53 Ответить
А технічно - в чому він не правий??
Там де стосується безпеки та виживання - народ має бути попереджено та поінформовано!! Хуцпа початку 2022 сотням тисячам людей коштувала життя або здоров'я і свободи.
Поки квартальна дурка бавилося в шапіто ...

П.с. ефективно рятувати людей можна лише з Правдою а не Хуцпою!! Треба відкрити очі на неприємну тверезу правду!!
Зокрема: - маємо повну жоОПу і національну катастрофу в країні.
- архітектором повної жопи є верхівка міндіча ( колективний Шапітолій )
30.09.2025 16:59 Ответить
30.09.2025 16:59 Ответить
Яке "джерело" його просвітило?
30.09.2025 16:02 Ответить
30.09.2025 16:02 Ответить
По ходу, чувак проходе кастинг на "Буданова"...
30.09.2025 16:02 Ответить
30.09.2025 16:02 Ответить
Це він речником у свириденчихи підробляє??
Держсекретарі з Секретаріату КМУ, мабуть, дуже зтурбовані таким баченням розвитку подій ??
30.09.2025 16:03 Ответить
30.09.2025 16:03 Ответить
Його б до лікаря, як провидця?? Бо буде горе, оточуючим і родині!!
30.09.2025 16:04 Ответить
30.09.2025 16:04 Ответить
всі хочуть популярності!
чим дебільніший висер, тим більше тебе обговорюють.
зе!поц в цьому топчік.
30.09.2025 16:05 Ответить
30.09.2025 16:05 Ответить
Міст хоча б добудуй, "ванга" недороблена
30.09.2025 16:05 Ответить
30.09.2025 16:05 Ответить
О! Франківські мостобудівники з Вологди швиденько прискакали на Цензор.
30.09.2025 16:13 Ответить
30.09.2025 16:13 Ответить
чому з вологди?
30.09.2025 16:33 Ответить
30.09.2025 16:33 Ответить
Судячи з його висеру вище, це, мабуть сам марцінків під іншим ніком
30.09.2025 17:15 Ответить
30.09.2025 17:15 Ответить
Якщо ти не в курсі проблеми з цим горе-мером, то й не лізь куди тебе не запрошували, баран
30.09.2025 17:12 Ответить
30.09.2025 17:12 Ответить
Шо скаже Садовий?
30.09.2025 16:05 Ответить
30.09.2025 16:05 Ответить
садовой скажет то, что шепнет ему исусик,так он говорил на выборах, или придуривается или *******
30.09.2025 16:11 Ответить
30.09.2025 16:11 Ответить
Скаже, дрова готуйте, буржуйки витягайте
30.09.2025 17:12 Ответить
30.09.2025 17:12 Ответить
був на собранії у Крємлі?
30.09.2025 16:07 Ответить
30.09.2025 16:07 Ответить
Цей любитель ксьондзів вже задовбав зі своїми ідіотськими прогнозами. Коми ти, нах, цікавий, капітан Очевидність?
30.09.2025 16:08 Ответить
30.09.2025 16:08 Ответить
Марцепан правий. Рашисти будуть гатити по енергетиці, так шо дістаєм бабусині павербанкі
30.09.2025 16:09 Ответить
30.09.2025 16:09 Ответить
Купуйте радіо з короткими хвилями. Передавачі FM можуть заснути.
30.09.2025 16:11 Ответить
30.09.2025 16:11 Ответить
Так вони ж вже здається від ідеї винести енергетику відмовилися ще минулого року, не виходило нічого.
30.09.2025 16:18 Ответить
30.09.2025 16:18 Ответить
У Раді погодили виділення 4,5 млрд гривень на захист енергінфраструктури
Харківщина отримає 840 млн грн на захист енергообʼєктів
Уряд виділив 630 млн грн на захист енергетичної інфраструктури Запоріжжя
Банки за 10 місяців профінансували проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури на майже 17 млрд грн
На позаминулому засіданні Кабмін виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору
Україна вже отримала від партнерів $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики - Шмигаль
30.09.2025 16:10 Ответить
30.09.2025 16:10 Ответить
кто там у нас сильно защищал, наем по моему
30.09.2025 16:38 Ответить
30.09.2025 16:38 Ответить
терміново підняти тариф до 20 грн за кіловат!
30.09.2025 16:33 Ответить
30.09.2025 16:33 Ответить
ты не патриот- до 30
30.09.2025 16:41 Ответить
30.09.2025 16:41 Ответить
то на Новорічні свята тариф був. Як подарунок.
30.09.2025 17:06 Ответить
30.09.2025 17:06 Ответить
Звідки цей чувак це знає? Схоже,йому куратор з Маскви по секрету шепнув.......
30.09.2025 16:35 Ответить
30.09.2025 16:35 Ответить
Це мабуть російське ІПСО, бо уряд і президент потурбувалися про українців та не допустять ударів по енергетиці? Міндічі все зібрав 5 мільярдів євро і хоче запустити їх в побудову захисних споруд разом із Наємом.
30.09.2025 16:35 Ответить
30.09.2025 16:35 Ответить
Це той притрушений корупціонер-"щирий патріот", який збирався мовні патрулі на вулицях впровадити? Тоді все ясно...
30.09.2025 16:40 Ответить
30.09.2025 16:40 Ответить
нескінченна війна - бо при владі московський троянський віслюк.
30.09.2025 16:42 Ответить
30.09.2025 16:42 Ответить
..шо!?, незабаром якісь вибори?..
30.09.2025 16:43 Ответить
30.09.2025 16:43 Ответить
Мабуть місцевих чиновників попередили про збільшення продажу електроенергії німцям, які вбили свою ядерну енергетику або ще комусь та поставили завдання озвучити казочку-відмазочку.
30.09.2025 16:43 Ответить
30.09.2025 16:43 Ответить
Ще один балабол. Займися каналізацією, та підготовкою до зими. Чи дружина закупила генератори, які не може продати?
30.09.2025 16:44 Ответить
30.09.2025 16:44 Ответить
 
 