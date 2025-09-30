"Будут массовые отключения света, а количество ударов будет расти с 10 октября по всей Украине, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО
В Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре - таким образом враг хочет запугать население и оставить без света. Особенно бдительными украинцам стоит быть после 10 октября.
Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил: хотя в его общине сейчас спокойно, центральные регионы и Киев переживают тяжелые последствия комбинированных ракетно-дронных атак РФ. В результате в некоторых пострадавших городах исчезла электроэнергия.
"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", - отметил Марцинкив.
Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии, если не будет массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- але ж вони , звичайно , будуть !
Молодці - взагалі українців за ідіотів тримають !
У рашиків ціль проста і вперта , вони до неї прагнуть 12 років - довести Україну до банкрутства і капітуляції.
Тим більше без світла не покажуть Заспокійлий Марахвон
Там де стосується безпеки та виживання - народ має бути попереджено та поінформовано!! Хуцпа початку 2022 сотням тисячам людей коштувала життя або здоров'я і свободи.
Поки квартальна дурка бавилося в шапіто ...
П.с. ефективно рятувати людей можна лише з Правдою а не Хуцпою!! Треба відкрити очі на неприємну тверезу правду!!
Зокрема: - маємо повну жоОПу і національну катастрофу в країні.
- архітектором повної жопи є верхівка міндіча ( колективний Шапітолій )
Держсекретарі з Секретаріату КМУ, мабуть, дуже зтурбовані таким баченням розвитку подій ??
чим дебільніший висер, тим більше тебе обговорюють.
зе!поц в цьому топчік.
Харківщина отримає 840 млн грн на захист енергообʼєктів
Уряд виділив 630 млн грн на захист енергетичної інфраструктури Запоріжжя
Банки за 10 місяців профінансували проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури на майже 17 млрд грн
На позаминулому засіданні Кабмін виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору
Україна вже отримала від партнерів $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики - Шмигаль