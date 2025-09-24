Генсек ООН Гутерриш предупредил о риске массовых отключений электроэнергии в Украине
Россия пытается создать условия для массовых отключений электроэнергии в Украине накануне зимы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности ООН.
"Россия хочет вызвать блэкауты в Украине накануне зимы", - отметил он.
Гутерриш также отметил опасность для ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск.
"Ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезное беспокойство. Все государства должны обеспечить ее защиту и соблюдение международного права", - добавил генеральный секретарь ООН.
В "Укрэнерго" ранее заявили, что Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии. В то же время в ведомстве уточнили, что блэкаутов не будет, если Россия не нанесет массированных ударов по энергетической инфраструктуре страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль