РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
768 6

Генсек ООН Гутерриш предупредил о риске массовых отключений электроэнергии в Украине

блекаут, отключение, электричество, свет, темнота

Россия пытается создать условия для массовых отключений электроэнергии в Украине накануне зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Россия хочет вызвать блэкауты в Украине накануне зимы", - отметил он.

Также читайте: Путин боится переговоров с глазу на глаз с Украиной и хочет только войны, - Зеленский в Совбезе ООН

Гутерриш также отметил опасность для ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск.

"Ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезное беспокойство. Все государства должны обеспечить ее защиту и соблюдение международного права", - добавил генеральный секретарь ООН.

В "Укрэнерго" ранее заявили, что Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии. В то же время в ведомстве уточнили, что блэкаутов не будет, если Россия не нанесет массированных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Также читайте: После ночной атаки россиян есть отключение света в одной из областей, - "Укрэнерго"

Автор: 

Совбез ООН (1152) Тарифы на электроэнергию (2198) блэкаут (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тому сосія повинна бути без бензину та дизелю
показать весь комментарий
24.09.2025 13:42 Ответить
Ще один занепокоєнець
показать весь комментарий
24.09.2025 13:44 Ответить
Цікаво, в цей старий простатитний дід Гутьєреш може ще щось корисне в цьому житті зробити ,ніж просто в черговий раз нікчемно перднути???
показать весь комментарий
24.09.2025 13:46 Ответить
гутерішів спонсор пуцькін попросив полякати українців?
показать весь комментарий
24.09.2025 13:47 Ответить
На Сосії военблогери зараз верещать що в зв'язку закінченням літа, закінчується і зеленка по якій рашисти наступають. Також з похолоданням, тепер рашистів можна буде розгледіти в тепловізор за багато кілометрів. Тобто наступ рашистів буде самогубством. Тому рашисти хочуть вже вести підготовку до весняного наступу, а на зимній період оголосити перемир'я. Але перед цим швидко знищити українську енергетику, і підключити Тампона до переговорів, щоб Україна всю зиму не знищувала рашистські НПЗ і енергетику.
показать весь комментарий
24.09.2025 13:56 Ответить
Кремль остановит только угроза блэкаута Москвы,так как недовольство москвичей для них очень не желательно.
показать весь комментарий
24.09.2025 14:19 Ответить
 
 