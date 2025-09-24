УКР
РФ хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими, - генсек ООН Гутерріш

Росія намагається створити умови для масових відключень електроенергії в Україні напередодні зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Росія хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими", – зазначив він.

Гутерріш також наголосив на небезпеці для ядерних об’єктів, зокрема Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ.

"Ситуація на Запорізькій АЕС викликає серйозне занепокоєння. Всі держави повинні забезпечити її захист і дотримання міжнародного права", – додав генеральний секретар ООН.

В "Укренерго" раніше заявили, що Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії. Водночас у відомстві уточнили, що блекаутів не буде, якщо Росія не завдасть масованих ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

тому сосія повинна бути без бензину та дизелю
24.09.2025 13:42 Відповісти
Ще один занепокоєнець
24.09.2025 13:44 Відповісти
Цікаво, в цей старий простатитний дід Гутьєреш може ще щось корисне в цьому житті зробити ,ніж просто в черговий раз нікчемно перднути???
24.09.2025 13:46 Відповісти
гутерішів спонсор пуцькін попросив полякати українців?
24.09.2025 13:47 Відповісти
На Сосії военблогери зараз верещать що в зв'язку закінченням літа, закінчується і зеленка по якій рашисти наступають. Також з похолоданням, тепер рашистів можна буде розгледіти в тепловізор за багато кілометрів. Тобто наступ рашистів буде самогубством. Тому рашисти хочуть вже вести підготовку до весняного наступу, а на зимній період оголосити перемир'я. Але перед цим швидко знищити українську енергетику, і підключити Тампона до переговорів, щоб Україна всю зиму не знищувала рашистські НПЗ і енергетику.
24.09.2025 13:56 Відповісти
Кремль остановит только угроза блэкаута Москвы,так как недовольство москвичей для них очень не желательно.
24.09.2025 14:19 Відповісти
 
 