РФ хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими, - генсек ООН Гутерріш

Росія намагається створити умови для масових відключень електроенергії в Україні напередодні зими.

про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Росія хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими", – зазначив він.

Гутерріш також наголосив на небезпеці для ядерних об’єктів, зокрема Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ.

"Ситуація на Запорізькій АЕС викликає серйозне занепокоєння. Всі держави повинні забезпечити її захист і дотримання міжнародного права", – додав генеральний секретар ООН.

В "Укренерго" раніше заявили, що Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії. Водночас у відомстві уточнили, що блекаутів не буде, якщо Росія не завдасть масованих ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

