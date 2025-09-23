На ЗАЕС стався блекаут: це вже десятий за час російської окупації

У вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

Про це повідомило Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. У Міненерго наголосили, що це суттєве порушення умов нормальної експлуатації станції.

З початку окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала відключень через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури, зазначає міністерство.

"Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС", - додало Міненерго.

