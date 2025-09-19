УКР
Окупація Росією ЗАЕС
МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо повернення Запорізької АЕС Україні

Градирня ЗАЕС

Міжнародна агенція з атомної енергії  ухвалила резолюцію із закликом відновити контроль України над Запорізькою АЕС, що становить загрозу ядерній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило  Міністерство енергетики України.

Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.

Резолюція була ініційована Україною за підтримки її міжнародних партнерів і стала ще одним важливим сигналом світової спільноти щодо неприпустимості дій Росії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" є чітким сигналом цивілізованого світу: ядерний тероризм неприпустимий, і окупована Росією Запорізька АЕС повинна бути негайно передана під контроль України", – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Резолюція містить прямий заклик до негайного виведення всього несанкціонованого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ також підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти України повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила важливість продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії перешкодити її діяльності.

Присутність експертів МАГАТЕ гарантує, що всі інциденти, ризики та атаки будуть зафіксовані і винесені на міжнародний рівень для подальшого розгляду. Також резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює додаткові ризики для міжнародної ядерної безпеки.

МАГАТЕ (773) Запорізька АЕС (1454)
+17
А наш президент що думав, коли розміновував Чонггар і відводив наші війська? Непогано так жити - винні всі тільки не той, хто по Конституції відповідає за державу.
показати весь коментар
19.09.2025 07:37 Відповісти
+14
зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом а потім звинувачує західних партнерів та міжнародні організації, на кшталт МАГАТЕ, у недостатній допомозі та недієздатності.
показати весь коментар
19.09.2025 08:58 Відповісти
+13
Довго думав гроссі..., все не міг визначитись, бідолага.
показати весь коментар
19.09.2025 07:33 Відповісти
Мабуть треба привітати породіллю - нарешті розродилась.
показати весь коментар
19.09.2025 07:26 Відповісти
Довго думав гроссі..., все не міг визначитись, бідолага.
показати весь коментар
19.09.2025 07:33 Відповісти
А наш президент що думав, коли розміновував Чонггар і відводив наші війська? Непогано так жити - винні всі тільки не той, хто по Конституції відповідає за державу.
показати весь коментар
19.09.2025 07:37 Відповісти
він побачив мир в дупі пуйла
показати весь коментар
19.09.2025 07:39 Відповісти
образився шо не пускають на ЗАЕС
показати весь коментар
19.09.2025 07:38 Відповісти
Гроссі як раз на до чого, це рішення генеральної конференції
показати весь коментар
19.09.2025 10:07 Відповісти
Заклики оклики резолюції , меморандуми , санкції , ще не придумали такий папір який би дав по голові москалю .
показати весь коментар
19.09.2025 07:40 Відповісти
Гроссі пукнув з Відня.
показати весь коментар
19.09.2025 07:49 Відповісти
Гроссі, не забудь про це сказати *****. Чи він тебе вже послав?
показати весь коментар
19.09.2025 07:49 Відповісти
Зі 171 країн членів МАГАТЕ підтримали резолюцію аж 62, це точно "ПЕРЕМОГА"???
показати весь коментар
19.09.2025 07:59 Відповісти
А ви повний список тих країн бачили? Яке над діло до того, як проголосував наприклад Ватикан?
Пригадуєте? - "Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі" Джерело: https://censor.net/ua/n3512374
То що, нам тепер не варто боятися вторгнення орд Буркіна-Фасо з космосу?
показати весь коментар
19.09.2025 08:15 Відповісти
хоч шось.
показати весь коментар
19.09.2025 08:46 Відповісти
зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом а потім звинувачує західних партнерів та міжнародні організації, на кшталт МАГАТЕ, у недостатній допомозі та недієздатності.
показати весь коментар
19.09.2025 08:58 Відповісти
еще про отказ от третьего по величине ядерного арсенала в истории должно быть
показати весь коментар
19.09.2025 09:29 Відповісти
Такі організації, як МАГАТЕ, живуть з внесків країн членів. За свої немалі витрати на функціонування організації, вони зобов'язані виконувати свої обов'язки.
показати весь коментар
19.09.2025 09:49 Відповісти
Потужно! Головне,що швидко!!
показати весь коментар
19.09.2025 09:03 Відповісти
а меморандум не підписали? бо без меморандуму нічого не буде!
показати весь коментар
19.09.2025 09:28 Відповісти
 
 