МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо повернення Запорізької АЕС Україні

Міжнародна агенція з атомної енергії ухвалила резолюцію із закликом відновити контроль України над Запорізькою АЕС, що становить загрозу ядерній безпеці.

про це повідомило Міністерство енергетики України.

Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.

Резолюція була ініційована Україною за підтримки її міжнародних партнерів і стала ще одним важливим сигналом світової спільноти щодо неприпустимості дій Росії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" є чітким сигналом цивілізованого світу: ядерний тероризм неприпустимий, і окупована Росією Запорізька АЕС повинна бути негайно передана під контроль України", – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Резолюція містить прямий заклик до негайного виведення всього несанкціонованого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ також підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти України повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила важливість продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії перешкодити її діяльності.

Присутність експертів МАГАТЕ гарантує, що всі інциденти, ризики та атаки будуть зафіксовані і винесені на міжнародний рівень для подальшого розгляду. Також резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює додаткові ризики для міжнародної ядерної безпеки.