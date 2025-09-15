Понад 500 російських дронів і ракет зафіксували з початку року навколо українських АЕС, - Міненерго

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук взяла участь у 69-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні, де закликала міжнародну спільноту вжити термінових заходів для запобігання подальшій ескалації ситуації на українських АЕС через злочинні дії росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

"Російська окупація Запорізької АЕС - це акт ядерного піратства, який загрожує не лише Україні, а й усьому світу. Необхідно гарантувати повний доступ експертів МАГАТЕ до всіх зон станції та створити міжнародний механізм контролю над ЗАЕС для її демілітаризації й повернення під суверенний контроль України", - сказала Гринчук.

Вона наголосила, що дії Росії несумісні з культурою ядерної безпеки та захищеності, ігнорують міжнародні норми та Статут МАГАТЕ, руйнують довіру до системи міжнародних гарантій та створюють постійні ризики для України, Європи та всього світу. Україна виступила проти включення Росії до Ради керуючих МАГАТЕ.

Гринчук звернула увагу присутніх на те, що ЗАЕС наразі перебуває в умовах позапроєктної загрози. Зокрема, зруйноване основне джерело водопостачання для охолодження реакторів, станція дев’ять разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання. Через постійні російські обстріли нині функціонує лише одна з десяти ліній електропередач, що збільшує ризик повного знеструмлення.

Крім того, очільниця Міненерго повідомила, що лише від початку 2025 року зафіксовано понад пів тисячі прольотів російських безпілотників і ракет у 30-кілометрових зонах спостереження навколо українських АЕС.

З початку повномасштабного вторгнення навмисні удари Росії 13 разів призводили до повної втрати зовнішнього електропостачання атомних станцій України.

"Світ не може терпіти ядерний шантаж. Ми закликаємо всі держави-члени МАГАТЕ бути єдиними, дати рішучу та скоординовану відповідь, підтвердивши, що мир, безпека та міжнародне право мають переважати без винятків. Ядерна енергія ніколи не повинна перетворюватися на зброю війни", - підкреслила Гринчук.