МАГАТЕ зафіксувало проліт російські дронів біля Хмельницької та Рівненської АЕС

В Україні вночі з 9 на 10 вересня було вчергове зафіксоване небезпечне наближення російських ударних дронів до українських атомних електростанцій.

Про це ідеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема команди спеціалістів МАГАТЕ на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повідомили, що чули вибухи та постріли в ніч з 9 на 10 вересня. Також експерти повідомили про звуки прольоту дронів біля міст Нетішин та Вараш - в цих містах біля АЕС базуються спостерігачі МАГАТЕ.

Зокрема, біля Хмельницької АЕС було виявлено дев'ять дронів, які пролітали за три кілометри від міста розташування експертів МАГАТЕ. 13 безпілотників було виявлено на відстані кількох кілометрів від Рівненської АЕС.

"Хоча повідомлень про будь-який прямий вплив на ядерну безпеку та захищеність на двох об'єктах не надходило, генеральний директор Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, - ред.) наголосив, що будь-яка військова діяльність поблизу АЕС може поставити її під загрозу і має бути негайно припинена", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій ЗАЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки, - Гроссі

Сам Гроссі зазначив, що за словами спостерігачів, вночі на 10 вересня було чутно "надзвичайно масштабні військові дії". Він підкреслив, що потрібно проявляти максимальну військову стриманість біля АЕС, оскільки серйозна ядерна аварія може зашкодити усьому світові.