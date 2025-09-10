МАГАТЭ зафиксировало пролет российских дронов возле Хмельницкой и Ривненской АЭС

В Украине ночью с 9 на 10 сентября было в очередной раз зафиксировано опасное приближение российских ударных дронов к украинским атомным электростанциям.

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности команды специалистов МАГАТЭ на Хмельницкой и Ривненской атомных электростанциях сообщили, что слышали взрывы и выстрелы в ночь с 9 на 10 сентября. Также эксперты сообщили о звуках пролета дронов возле городов Нетешин и Вараш - в этих городах возле АЭС базируются наблюдатели МАГАТЭ.

В частности, возле Хмельницкой АЭС было обнаружено девять дронов, которые пролетали в трех километрах от города расположения экспертов МАГАТЭ. 13 беспилотников было обнаружено на расстоянии нескольких километров от Ровенской АЭС.

"Хотя сообщений о каком-либо прямом влиянии на ядерную безопасность и защищенность на двух объектах не поступало, генеральный директор Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, - ред.) отметил, что любая военная деятельность вблизи АЭС может поставить ее под угрозу и должна быть немедленно прекращена", - говорится в сообщении.

Сам Гросси отметил, что по словам наблюдателей, ночью на 10 сентября было слышно "чрезвычайно масштабные военные действия". Он подчеркнул, что нужно проявлять максимальную военную сдержанность возле АЭС, поскольку серьезная ядерная авария может навредить всему миру.